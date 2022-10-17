Середні ціни на столичне житло сьогодні 13 000 гривень, при цьому ще у вересні медіанна вартість оренди залишалася на рівні 12 100 гривень.

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У яких районах Києва найдорожче житло

Як пише видання Finance , у трійку найдорожчих районів Києва за вартістю оренди житла увійшли:

Печерський район – середня вартість оренди житла в місяць 22 159 гривень,

– середня вартість оренди житла в місяць 22 159 гривень, Шевченківський – 16 619 гривень,

– 16 619 гривень, Оболонський – 15 000 гривень.

Трішки дорожче оренда обійдеться у:

Святошинському районі – 9 000 гривень;

– 9 000 гривень; Дніпровському — 10 000 гривень;

— 10 000 гривень; Подільському — 11 250 гривень.

Водночас найдешевше винаймати квартиру в Деснянському районі столиці. Тут оренда коштує в середньому 8 500 гривень.



Скільки коштує оренда житла у Києві / Інфографіка Finance

Яке житло обирають орендарі

Як свідчить статистика, найчастіше за оренду 1-кімнатної квартири орендодавці готові віддати 7 800 гривень. Таких пропозицій – 15,7% від загальної кількості проаналізованих. Крім того:

найпоширеніші ціни для 2-кімнатних квартир – 7 800 гривень та 10 200 гривень (8,6%);

для 3-кімнатних – 10 000 гривень (8,7%).

Попри позитивну динаміку, ціни на житло досі не повернулися до довоєнних. Так, у жовтні 2021 року середня вартість оренди у Києві становила 15 553 гривень.