Попри атаки дронами-камікадзе: у Києві продовжує дорожчати оренда житла
Джерело:M2bomber
Попри влучання ракет в об'єкти критичної інфраструктури та атаки іранськими дронами, ринок нерухомості Києва демонструє ознаки стабілізації. Станом на 17 жовтня, ціни на оренду житла зросли на 7,44% у порівнянні із вереснем.
Середні ціни на столичне житло сьогодні 13 000 гривень, при цьому ще у вересні медіанна вартість оренди залишалася на рівні 12 100 гривень.
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У яких районах Києва найдорожче житло
- Печерський район – середня вартість оренди житла в місяць 22 159 гривень,
- Шевченківський – 16 619 гривень,
- Оболонський – 15 000 гривень.
Трішки дорожче оренда обійдеться у:
- Святошинському районі – 9 000 гривень;
- Дніпровському — 10 000 гривень;
- Подільському — 11 250 гривень.
Водночас найдешевше винаймати квартиру в Деснянському районі столиці. Тут оренда коштує в середньому 8 500 гривень.
Скільки коштує оренда житла у Києві / Інфографіка Finance
Яке житло обирають орендарі
- найпоширеніші ціни для 2-кімнатних квартир – 7 800 гривень та 10 200 гривень (8,6%);
- для 3-кімнатних – 10 000 гривень (8,7%).
Попри позитивну динаміку, ціни на житло досі не повернулися до довоєнних. Так, у жовтні 2021 року середня вартість оренди у Києві становила 15 553 гривень.