В летнее время средние цены на квартиры во Львове так выросли, что даже перегнали киевские. Самые дорогие квартиры в новостройках предлагают в Галицком и Сиховском районах. У многих людей возникает опасение, не станут ли цены на "квадрат" еще выше из-за гибкого курсообразования.

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Изменятся ли цены на жилье из-за гибкого курса доллара

Эксперты говорят, что не ожидают существенных изменений в стоимости жилья на первичном рынке после того, как доллар стал "гибким".

Ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный "коридор" сохранится в пределах 38 – 39,5 гривен за доллар,

– прогнозирует соучредитель INSPI Development Владимир Семенцов.

По данным ЛУН, стоимость квадратного метра во многих регионах Украины действительно высока. В октябре десятью городами и областями с самыми дорогими новостройками стали: