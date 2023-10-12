В летнее время средние цены на квартиры во Львове так выросли, что даже перегнали киевские. Самые дорогие квартиры в новостройках предлагают в Галицком и Сиховском районах. У многих людей возникает опасение, не станут ли цены на "квадрат" еще выше из-за гибкого курсообразования.
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Изменятся ли цены на жилье из-за гибкого курса доллара
Эксперты говорят, что не ожидают существенных изменений в стоимости жилья на первичном рынке после того, как доллар стал "гибким".
Ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный "коридор" сохранится в пределах 38 – 39,5 гривен за доллар,
– прогнозирует соучредитель INSPI Development Владимир Семенцов.
По данным ЛУН, стоимость квадратного метра во многих регионах Украины действительно высока. В октябре десятью городами и областями с самыми дорогими новостройками стали:
- Львов (48,4 тысяч гривен за квадратный метр);
- Киев (47,9 тысяч гривен за квадратный метр;
- Ужгород (42 тысячи гривен за квадратный метр);
- Днепр (41,9 тысяч гривен за квадратный метр);
- Закарпатская область (40,2 тысяч гривен за квадратный метр);
- Днепропетровская область (40 тысяч гривен за квадратный метр);
- Одесса (36,6 тысяч гривен за квадратный метр);
- Львовская область (36,1 тысяч гривен за квадратный метр);
- Черновцы (35,3 тысяч гривен за квадратный метр);
- Винница (34,6 тысяч гривен за квадратный метр).