Врахуйте перед ремонтом: 5 сучасних трендів, які підведуть у побуті
Джерело:інстаграм design dizart
Темна сантехніка та глянцева поверхня можуть здаватися сучасними рішеннями, які виведуть дизайн вашого дому на новий рівень. Однак фахівці застерігають, що за естетичністю деяких віянь ховається непрактичність.
Дизайнер інтер'єрів з ніком design_dizart, виокремила 5 красивих рішень, які підведуть вас у побуті. Уникайте їх та знайдіть обхідні шляхи, щоб не миритися із щоденними незручностями.
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Чорна сантехніка
Чорна глянцева сантехніка без перебільшення – одне із найкрасивіших рішень на ринку. Однак саме на ній видні усі відбитки, краплі води та наліт від жорсткої води.
Глянець у поєднання із механічною системою push to open без ручок
По окремості ці рішення цілком прийнятні. Однак використовувати їх одночасно – категорично заборонено. Це не лише має дивний вигляд, але й примножує кількість плям та розводів на усіх поверхнях кухні.
Якщо ви все ж вирішили встановити глянцеві фасади, вибирайте світлі кольори, а ще краще – спеціальне покриття soft-touch, яке протистоїть механічним пошкодженням та не залишає слідів.
Умивальник з каменю
Це ще одне трендове рішення, яке буде непрактичним у побуті. Умивальник зі світлого каменю може пофарбуватися у колір продуктів та втратить білизну, якщо ви митимете у ньому овочі від бруду. Темний матеріал навпаки – швидко затреться та стане білим в місцях, які часто контактують з посудом.
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Люстри без світла
Помпезна люстра з мінімальною кількістю світла не допоможе вам досягнути основної функції цього предмету. Можливо, є сенс встановлювати її задля декору, проте тоді доведеться продумувати додаткові світлові сценарії з вмонтованими лампочками або трековою системою, а це – ще більше витрат.
Кімнати в різних стилях
Усі кімнати в будинку повинні мати спільний концепт. Звісно, ви можете додати нотку індивідуальності в кожне окреме приміщення, але це не означає, що спальня – це класика, а вітальня – лофт. Змішуючи стилі, ви ризикуєте дуже швидко втомитися від строкатого дизайну власної домівки.