Все менше чехів можуть купити власне житло: у чому причина

Здавалося б, що чехи платять за нерухомість менше, ніж резиденти інших європейських країн. Проте через низькі зарплати та ріст відсоткових ставок за іпотечними кредитами. мрія про власне житло стає все недосяжнішою.

Торік ціни на нерухомість піднялися до рекордного рівня. Згідно зі статистикою OECD, вартість житлової площі зросла приблизно на 73% за останні 6 років.

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Високі ціни на житло та порівняно низький дохід

Найдовше збирати гроші на житло потрібно мешканцям Праги та Брно – у столиці Чехії квадратний метр коштуватиме в середньому 140 тисяч крон (184 765 гривень), а в Брно – 124 тисяч крон (163 840 гривень).

Згідно з дослідженням консалтингової компанії Deloitte, середня вартість квадратного метра в новій квартирі в Чехії минулого року склала 2 822 євро (близько 71 тисяч чеських крон). Купівля квартири площею 70 метрів квадратних обійдеться чехам в 12 зарплат.

Дослідження також показало, що показник доступності нового житла в Чехії є другим найгіршим із 22 порівнюваних європейських країн. Гірша ситуація тільки в Сербії, де для покупки квартири потрібно відкласти 15,2 середньорічні зарплати.

Хоча ціни на нерухомість у розвинених країнах Європи вищі, ніж у Чехії, вони доступніші завдяки вищим доходам. У Німеччині, наприклад, людям потрібно 6 річних зарплат, щоб купити нову квартиру площею 70 "квадратів",

– розповіла експертка з нерухомості Вероніка Хегрова.

Високі відсоткові ставки

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На наявність власного житла суттєво впливають відсоткові ставки з іпотеки.

"Відсоткові ставки за іпотечними кредитами в розвинених європейських країнах, як і раніше, дуже низькі. Наприклад, у Франції, ви можете отримати іпотечний кредит за ставкою 1,13%. У Німеччині ставки становлять 1,3%, а у Великій Британії іпотечні кредити пропонуються в середньому під 1,7%. Що далі на схід, тим дорожча іпотека. В Угорщині середня відсоткова ставка наближається до 4,5%, у Хорватії – 3,2%, у Польщі ви отримаєте іпотечний кредит менш ніж за 2,4%", – додає Хегрова.

Зазначається, що цьогоріч в Чехії очікують підвищення іпотечних ставок до 6%.