Казахські орендодавці розповідають, що зараз у них черги з охочих винайняти квартиру. А на популярних порталах з пошуку житла просять завищені суми за однокімнатну квартиру без ремонту.

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Казахи вирішили заробити на росіянах

За інформацією журналістів, за одну ніч у столиці країни Астані та місті Алмати орендодавці підняли ціни на однокімнатні квартири до 900 – 1 000 доларів. Навіть за найдешевше житло у віддалених від центру районах просять щонайменше 400 доларів. При цьому орендарі повинні внести депозит в розмірі місячної оплати.

Тим часом соціальними мережами поширюється повідомлення орендодавиці, яка повідомляє квартирантів про негайне підвищення цін. У ньому мовиться, що відтепер місячна вартість оренди становитиме 450 тисяч тенге та пропонує повернути депозит, якщо орендарів не влаштовують запропоновані умови.



Орендодавці підіймають ціни на житло / Скриншот твітер alanskiy

У місцевих ЗМІ наголошують, що втеча росіян спровокувала на ринку "ефект доміно". Власники житла, які бачать, як сусіди здають нерухомість по завищеному тарифу, намагаються не відставати. Відтак ціни на квартири зростатимуть і надалі. Наразі громадськість та місцеві блогери закликають уряд взяти ринок орендного житла під свій контроль, однак поки що реакції від представників влади немає.

Поки ажіотаж триває, деякі алматинці навіть вигадали, як заробити на росіянах. Вони готові здавати втікачам власне житло у центрі, а для себе підшукують бюджетні квартири у передмісті та спальних районах.