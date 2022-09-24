Казахские арендодатели рассказывают, что сейчас у них очереди из желающих снять квартиру. А на популярных порталах по поиску жилья просят завышенные суммы за однокомнатную квартиру без ремонта.

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Казахи решили заработать на россиянах

По информации журналистов, за одну ночь в столице страны Астане и Алматы арендодатели подняли цены на однокомнатные квартиры до 900 – 1 000 долларов. Даже за самое дешевое жилье в отдаленных от центра районах просят не менее 400 долларов. При этом арендаторы обязаны внести депозит в размере месячной оплаты.

Между тем, социальными сетями распространяется сообщение арендодательницы, которая сообщает квартирантам о немедленном повышении цен. В нем говорится, что теперь месячная стоимость аренды составит 450 тысяч тенге и предлагает вернуть депозит, если арендаторов не устраивает предложенные условия.



Арендодатели поднимают цены на жилье / Скриншот твиттер alanskiy

В местных СМИ отмечают, что бегство россиян спровоцировало на рынке "эффект домино". Владельцы жилья, видящие, как соседи сдают недвижимость по завышенному тарифу, стараются не отставать. Следовательно, цены на квартиры будут расти и дальше. Пока общественность и местные блоггеры призывают правительство взять рынок арендного жилья под свой контроль, однако пока реакции от власти нет.

Пока ажиотаж продолжается, некоторые алматинцы даже придумали, как заработать на россиянах. Они готовы сдавать беглецам собственное жилье в центре, а для себя подыскивают бюджетные квартиры в пригороде и спальных районах.