Про це повідомляють аналітики порталу Adress.ua. За їхніми даними, у червні 2022 року середня ціна на столичні квартири на вторинному ринку склала 1 503 доларів за квадратний метр. Це на 2,9% менше, ніж у травні.

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Що відбувається на вторинному ринку Києва

У найпопулярніших районах – Печерському, Дніпровському та Солом'янському, ціни на квартири знизилися на 8 – 13% проти травня.

У порівнянні з останнім місяцем весни, аналітики вважають відносно стабільною ситуацією в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

Водночас у Деснянському, який і до війни не мав високого попиту, ціни продовжили рости.

Зараз, додають аналітики, на ціноутворення впливає інфляція та ріст курсу долара в обмінниках, який з початку війни зріс на понад 30% – з 28 до 36,8 гривні. Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.

Варто зауважити, що на ціноутворення впливають два фактори:

з одного боку досі спостерігається статистичне завищення цін через те, що дешеві квартири знімаються з продажів, що підвищує середню ціну в оголошеннях;

з іншого – прослідковується здешевлення, пов'язане з розумінням продавців, за якою ціною в умовах воєнного стану реально продати квартиру.

Зважаючи на це, у червні середні ціни оголошень в доларах були вищими за січневі, але знизилися у порівнянні з травнем 2022 року.

Загалом медіанна ціна у червні знизилася на 2,9% у порівнянні з травнем. Зараз квадратний метр коштує в середньому 1 503 доларів. У категорії 1-кімнатних квартир спостерігалося падіння цін на 5,6% – до 1 712 доларів за квадратний метр.

Двокімнатні квартири впали в ціні на 1,7% – до 1 499 доларів за квадратний метр.

Середня ціна 3-кімнатних квартир залишилась майже не змінною та склала 1 300 доларів за "квадрат".

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Пожвавлення вторинного ринку: які квартири шукають

У червні попит на вторинному ринку квартир зріс. Найбільший інтерес зафіксований щодо квартир у ціновому діапазоні до 30 тисяч доларів. На них припадає 37% від усіх запитів.

На другому місці – житло від 30 – 50 тисяч доларів. Тут сконцентрувалося 28% попиту. Житлом від 50 – 70 тисяч доларів цікавились 24% користувачів. Житлом вище 70 000 у червні цікавились лише 11% потенційних покупців.

Аналітики стверджують, що у червні зафіксований найвищий попит на двокімнатні квартири. Він склав 46,3% запитів у базі даних порталу. Однокімнатними квартирами цікавились 36,8% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 16,4%.

При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії від 35 – 50 квадратних метрів, частка таких запитів становить по 41% від загальної кількості.

Як зазначив директор City Development Solutions Роман Герасимчук, найближчими місяцями переселенці надалі розмітатимуть недороге житло. Мовиться про компактні двокімнатні квартири в нижньому ціновому сегменті. На його думку, це очевидний вибір для сімей, яким необхідно в умовах обмеженого бюджету забезпечити житлом не лише себе, але й дітей чи батьків похилого віку.

Він вважає, що з урахуванням зростання курсу долара і відновленням попиту, в найближчі місяці можна очікувати подальшого зниження цін на "вторинку".