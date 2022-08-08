Про це йдеться в аналітиці ринку нерухомості України за серпень 2022 року. Дослідники наголошують, що відновленню попиту заважають законодавчі вимоги присутності всіх власників квартири у нотаріуса, повідомляє 24 канал.

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Пропозиції немає майже по усій країні

Найбільше, у порівнянні із жовтнем 2021 року, пропозиція скоротилася на Сході та Півдні України:

у Херсоні – на 91%,

– на 91%, у Миколаєві – на 89%,

– на 89%, у Харкові – на 89%.

У столиці кількість виставлених на продаж квартир знищилася на 77%, у Львові – на 71%.

Зростання пропозиції спостерігається зараз лише у трьох областях:

Чернівецькій – +39%,

– +39%, Закарпатській – +8%

– +8% Волинській – +1%.

Дані для дослідження недоступні в Луганській, Донецькій областях і АР Крим.



Пропозиції на вторинному ринку нерухомості / Інфографіка ЛУН

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Разом з пропозицією у серпні просів і попит. Це зумовлено як економічною невизначеністю, так і ростом цін на готове житло від продавця. Аналітики зазначають, що всупереч низькому попиту, виставлені продавцями ціни з минулого року зросли на 20 – 30% у доларах майже у всіх областях, де не ведуться бойові дії. Проте реальні продажі відбуваються з відчутним дисконтом.

Ринок продажу вторинного житла попри відкриті реєстри все ще ускладнений. Загальна кількість угод відчутно менша від довоєнного, що дає можливість покупцям домовлятись про суттєві дисконти від цін, заявлених в оголошеннях,

– розповів директор з маркетингу ЛУН Денис Судилковский

Важливо й те, що частина продавців, розуміючи цінову політику та спад попиту, відкладає продаж до завершення війни. Тож, ймовірно, після скасування воєнного стану, кількість пропозицій на вторинному ринку житла продемонструє рекордне зростання.