Об этом говорится в аналитике рынка недвижимости Украины за август 2022 года. Исследователи отмечают, что восстановлению спроса мешают законодательные требования присутствия всех владельцев квартиры у нотариуса, сообщает 24 канал .

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Предложения нет почти по всей стране

Более всего, по сравнению с октябрем 2021 года, предложение сократилось на Востоке и Юге Украины:

в Херсоне – на 91%,

– на 91%, в Николаеве – на 89%,

– на 89%, в Харькове – на 89%.

В столице количество выставленных на продажу квартир уничтожилось на 77%, во Львове – на 71%.

Рост предложения наблюдается сейчас только в трех областях:

Черновицкой – +39%,

– +39%, Закарпатской – +8%

– +8% Волынской – +1%.

Данные по исследованию недоступны в Луганской, Донецкой областях и АР Крым.



Предложения на вторичном рынке недвижимости / Инфографика ЛУН

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Вместе с предложением в августе просел и спрос. Это обусловлено как экономической неопределенностью, так и ростом цен на готовое жилье от продавца. Аналитики отмечают, что вопреки низкому спросу, выставленные продавцами цены с прошлого года выросли на 20 – 30% в долларах почти во всех областях, где не ведутся боевые действия. Однако реальные продажи проходят с ощутимым дисконтом.

Рынок продажи вторичного жилья, несмотря на открытые реестры, все еще затруднен. Общее количество сделок ощутимо меньше довоенного, что дает возможность покупателям договариваться о существенных дисконтах от цен, заявленных в объявлениях,

– рассказал директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский

Важно и то, что часть продавцов, понимая ценовую политику и спад спроса, откладывает продажу до окончания войны. Так что, вероятно, после отмены военного положения, количество предложений на вторичном рынке жилья продемонстрирует рекордный рост.