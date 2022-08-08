Нестача попиту та пропозицій: що відбувається на вторинному ринку житла України

8 серпня 2022 , 08:32
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Ринок вторинної нерухомості України відчуває нестачу і пропозиції. Практично відсутній і попит. Кількість виставленого на продаж житла зменшилась сьогодні у 2 рази у порівнянні із довоєнним періодом.

Про це йдеться в аналітиці ринку нерухомості України за серпень 2022 року. Дослідники наголошують, що відновленню попиту заважають законодавчі вимоги присутності всіх власників квартири у нотаріуса, повідомляє 24 канал

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Пропозиції немає майже по усій країні 

Найбільше, у порівнянні із жовтнем 2021 року, пропозиція скоротилася на Сході та Півдні України:

  • у Херсоні – на 91%,
  • у Миколаєві – на 89%, 
  • у Харкові – на 89%. 

У столиці кількість виставлених на продаж квартир знищилася на 77%, у Львові – на 71%. 

Зростання пропозиції спостерігається зараз лише у трьох областях: 

  • Чернівецькій – +39%,
  • Закарпатській – +8%
  • Волинській – +1%.

Дані для дослідження недоступні в Луганській, Донецькій областях і АР Крим.

 


Пропозиції на вторинному ринку нерухомості / Інфографіка ЛУН 

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Разом з пропозицією у серпні просів і попит. Це зумовлено як економічною невизначеністю, так і ростом цін на готове житло від продавця. Аналітики зазначають, що всупереч низькому попиту, виставлені продавцями ціни з минулого року зросли на 20 – 30% у доларах майже у всіх областях, де не ведуться бойові дії. Проте реальні продажі відбуваються з відчутним дисконтом. 

Ринок продажу вторинного житла попри відкриті реєстри все ще ускладнений. Загальна кількість угод відчутно менша від довоєнного, що дає можливість покупцям домовлятись про суттєві дисконти від цін, заявлених в оголошеннях,
– розповів директор з маркетингу ЛУН  Денис Судилковский

Важливо й те, що частина продавців, розуміючи цінову політику та спад попиту, відкладає продаж до завершення війни. Тож, ймовірно, після скасування воєнного стану, кількість пропозицій на вторинному ринку житла продемонструє рекордне зростання. 

Автор: Юлія Бабич