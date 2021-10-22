Вторинний ринок житла у Києві: які квартири подорожчали

У вересні 2021 року медіанна ціна на одно- та двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва збільшилась у порівнянні з серпнем на 1,9%. Про це свідчать дані порталу Address.ua.

Медіанна ціна пропозицій на таку нерухомість становить 1372 доларів. Водночас показник в категорії багатокімнатних квартир зменшився в порівнянні з минулим місяцем на 9,3% до 1204 доларів за квадратний метр. Зниження ціни на трьох- та чотирикімнатні квартири свідчить про недостатній попит на них.

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Медіанна ціна збільшилась на 1,9% / Фото Address.ua

Найпопулярніші квартири

У вересні найвищий попит мали квартири в ціновому діапазоні від 50 000 до 70 000 доларів з часткою запитів 33%.

На другому місці знаходилося житло в діапазоні до 30 000 доларів з часткою 30% від загальної кількості запитів до бази даних порталу.

Попит на житло з ціною 30 000 – 50 000 доларів у вересні 2021 р. склав всього 16% запитів до бази даних порталу

Від 70 000 доларів і вище – 21%.

Попит на двокімнатні квартири у вересні 2021 року був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 43% запитів до бази даних порталу. Однокімнатними квартирами цікавились 38% користувачів порталу.

Трикімнатними квартирами цікавилося лише 18,5% користувачів, які шукали нерухомість для покупки.

Яка площа цікавить покупців

Попит за площею квартир / Фото Address.ua

Найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії квартир від 50 до 80 квадратних метрів – 42% від загальної кількості.

Квартири 35 – 50 квадратних метрів цікавлять 26% претендентів.

12% цікавляться квартирами до 35 квадратних метрів.

Відсоток запитів на квартири площею від 80 квадратних метрів склав 20%.

Ціни за районами

Ціни на вторинне житло у Києві / Фото Address.ua

Чому зросли ціни

Основною причиною став високий рівень конкуренції і недостатній попит на вторинну нерухомість. Так, медіанна ціна в районах з значним обсягом пропозиції, які не є інвестиційно-привабливими (Дарницький, Дніпровський, Солом'янський) знизилася на 6 – 11%. Значне зростання цін зафіксоване лише в Оболонському районі столиці, – розповів Роман Герасимчук, директор City Development Solutions

Експерт додав, що з точки зору структури попиту, у вересні 2021 року трохи менше половини потенційних покупців цікавилися 2-кімнатними квартирами. Це пояснюється загальним бюджетом, який не значно вищий за 1-кімнатні квартири. Крім того, обсяг пропозиції, накопичений ринком, забезпечив хороший вибір саме "2-кімнаток". Інтерес до 3-кімнатних квартир також зріс на 6,5% у порівнянні з серпнем.

Сукупність цінової динаміки та характеристик попиту формує досить виражений тренд до втрати покупцем інтересу до вторинної нерухомості. Найпривабливішими залишаються квартири в нещодавно побудованих будинках і історичному і діловому центрах Києва. Попит на старий житловий фонд мінімальний, – підсумував експерт.

Нагадаємо, що станом на кінець вересня, ціни на вторинному ринку стабілізувалися по усій країні – середня вартість квартир в обласних центрах збільшилася лише на 0,8%.