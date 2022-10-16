В'язницю в Амстердамі перетворять на багатофункціональний житловий комплекс

Колишній тюремний комплекс Bijlmerbajes планують перетворити у сучасний житловий квартал із соціальними квартирами, садами, школою, готелем та пивоварнею.

Про це повідомили учасники саміту Bloomberg CityLab. В рамках події вони відвідали колишню тюрму, яка розташовувалася на площі понад 3 гектари. Загалом тут було облаштовано 6 багатоповерхових корпусів.

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Що відомо про тюрму Bijlmerbajes

В’язницю звели у 1970-х роках, утім, з 2016 року вона не виконує своєї функції. Відтак місто продало закинуту ділянку, яку перетворять на житловий район.



На ділянці тривають ремонтні роботи / Фото Bloomberg

Цікаво, що спочатку тюрма практично не мала атрибутів типових місць позбавлення волі. На вікнах не було грат, а ув’язнені мали можливість вільно переміщатися територією. До того ж ув'язненні могли замовляти їжу у камеру, орендувати телевізор та носити власний одяг замість стандартного тюремного. Таким чином місто прагнуло створити гуманну в'язницю.

На жаль, ідеалістичний проєкт з акцентом на реабілітацію не спрацював. Через масові втечі ув’язнених на вікнах таки встановили металеві грати. До 2016 року Bijlmerbajes нагадував будь-яку іншу в’язницю.

Нове життя колишньої в'язниці

Місто продало ділянку у 2018 році. Новим власником стала компанія Bajeskwartier, яка й презентувала проєкт сучасного комплексу. Згідно із планами, він повинен бути стійкий та інклюзивний, працювати на тепловій та сонячній енергії.

Відомо, що тут облаштують житло для мешканців із низьким і середнім рівнем доходів та студентів, а також побудують школу, готель, пивоварню та конференц-залу Bajes Lounge. Останній наразі є одним з приміщень, що перебувають на фінальній стадії перетворення.



Конференц-зал Bajes Lounge / Фото Bloomberg

Також генеральний план від Bijlmerbajes передбачає, що комплекс буде вільним від авто, тут облаштують близько 70 садів, зони для спорту та відпочинку. Збірні елементи з існуючих стін пропонують повторно використовувати для обшивки будинків, тюремні решітки – як балюстради, а двері камер стануть панелями для нових пішохідних мостів.



В'язницю в Амстердамі перетворять на багатофункціональний житловий комплекс / Фото OMA

Крім того, розробники запропонували зберегти одну із тюремних веж, яка буде перетворена на багатоквартирний будинок. Водночас мешканці Амстердама незадоволені тим, що їм не надали можливості оцінити, на що перетвориться колишня в'язниця.



​В'язницю в Амстердамі перетворять на багатофункціональний житловий комплекс / Фото OMA