Незвичайний "будинок" розташований у місті Спраг, штат Вашингтон. Він коштує майже 974 фунти стерлінгів (близько 1,2 мільйона доларів).

Зверніть увагу Що очікує ринок нерухомості у 2024 році: від глобальних тенденцій до локальних прогнозів

Житло в колишньому ядерному бункері

Бункер збудували ще в 1959 році в період так званої Холодної війни між США та Радянським союзом. У 1990 році його перестали використовувати за призначенням, а вже у 2000-му переоблаштували на будинок.

Інтер'єр бункерного будинку / Фото Jam Press

Всередині можна побачити три спальні та три ванні кімнати, ігрову з більярдним столом і дошкою для дартсу, а також багато місця для зберігання речей.

Також у будинку-бункері є сходи, які ведуть у ліфт, з якого можна потрапити у нижчі рівні. Там облаштована простора кухня з обідньою зоною і велика вітальня з трьома диванами.



Ліфт на нижній рівень / Фото Jam Press

Інтер'єр кімнат досить простий – вони всі білого кольору з необхідними меблями та технікою.