Необычный "дом" расположен в городе Спраг, штат Вашингтон. Он стоит почти 974 фунта стерлингов (около 1,2 миллиона долларов).

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Жилье в бывшем ядерном бункере

Бункер был построен еще в 1959 году в период так называемой Холодной войны между США и Советским союзом. В 1990 году его перестали использовать по назначению, а уже в 2000 переустроили на дом.

Интерьер бункерного дома / Фото Jam Press

Внутри можно увидеть три спальни и три ванных комнаты, игровую с бильярдным столом и доской для дартса, а также много места для хранения вещей.

Также в доме-бункере есть лестница, ведущая в лифт, из которого можно попасть в более низкие уровни. Там обустроена просторная кухня с обеденной зоной и большая гостиная с тремя диванами.



Лифт на нижний уровень / Фото Jam Press

Интерьер комнат довольно прост – все они белого цвета с необходимой мебелью и техникой.