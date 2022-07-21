Як вигідно купити квартиру від забудовника: доступні пропозиції у Києві та Львові
Повномасштабне вторгнення росії вплинуло на ряд важливих рішень та планів. Частина українців вирішила відтермінувати придбання житла через економічну нестабільність. Інша навпаки – посилено шукає вигідні пропозиції, оскільки їхнє житло зруйнували окупанти.
Враховуючи це, Корпорація Нерухомості РІЕЛ вирішила піти назустріч потенційним клієнтам та ще більше покращила умови купівлі жила у новобудовах, інформує 24 канал.
До теми Дешевше навряд чи буде, – девелопер розповів, чи варто сьогодні купувати квартиру у новобудові
Мінімальний перший внесок та вигідні умови виплат: що пропонує КН РІЕЛ
Як розповіли представники девелопера, сьогодні, як ніколи раніше, українці потребують якісного та безпечного житла. Причому, із доступним першим внеском.
Знаємо, що багатьом українцям наразі вкрай потрібне житло. Тож робимо все можливе, аби придбання нерухомості стало доступнішим для вас,
– наголосили у КН РІЕЛ.
Тож на період липня, Корпорація Нерухомості РІЕЛ пропонує:
- перший внесок від 10% на всі житлові комплекси у Києві та Львові;
- фіксовану вартість, без подальшого збільшення ціни;
- можливість придбання на виплат строком на 2 роки.
На які ЖК звернути увагу у Києві
Оk'Land
Метр квадратний – від 38 759 гривень
ЖК Оk'Land від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ
Новий сучасний комплекс комфорт-класу в Солом'янському районі Києва, у 5 хвилинах ходьби до Севастопольської площі, складається з трьох 4-х секційних будинків. Загалом ЖК нараховує 1 836 квартир.
У комплексі плануються кілька спортивних зон, дитячі майданчики, озеленення, підземний паркінг, оснащений зарядними пристроями для електромобілів. Для додаткової безпеки та комфорту буде організована охорона території та цілодобове відеоспостереження.
"Берег Дніпра"
Метр квадратний – від 46 116 гривень
ЖК "Берег Дніпра" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ
У ЖК передбачені об'єкти внутрішньої інфраструктури, які роблять комплекс комфортним місцем для життя і відпочинку. Інвесторам пропонують 354 квартир з різноманітним плануванням.
Nordica Residence
Метр квадратний – від 59 621 гривні
ЖК Nordica Residence від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ
Житловий комплекс на Печерську покликаний оптимізувати повсякденне життя мешканців. Загалом тут передбачено 468 квартир – від одно- до 6-кімнатних.
Внутрішній двір спроєктовано за принципом громадського простору, а доступ до двору є тільки у мешканців комплексу та їх гостей. Для автомобілів передбачений гостьовий та підземний паркінг. На паркомісця, до слова, теж діє акційна пропозиція.
На які ЖК звернути увагу у Львові
"Шенген"
Метр квадратний – від 28 182 гривень
ЖК "Шенген" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ
Житловий комплекс, який відповідає європейським стандартам, вміщує 119 квартир у 9 будинках. Зручна транспортна розв’язка дозволить мешканцям дістатися центру буквально за 10 – 15 хвилин. До того ж в межах комплексу буде розташований торговельний центр. Зовсім поруч є школа та дитячий садочок. Також "Шенген" має власний зручний паркінг.
Riel City
Метр квадратний – від 32 098 гривень
ЖК Riel City від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ
Простір Riel City призначений для відпочинку та дозвілля – тут чимало прогулянкових алей та домінує відкрита інфраструктура. Територія комплексу освітлена ліхтарями з власними фотоелементами, а у підземному паркінгу є зарядні станції для електрокарів. Загалом для авто передбачено 600 паркомісць.
Усі квартири, а їх у ЖК 1602, створені за принципом смарт-планування – тобто без "вкрадених" метрів та зайвих перегородок.
"Підзамче. Вежа"
Метр квадратний – від 32 794 гривень
ЖК "Підзамче. Вежа" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото РІЕЛ
Розташований у історичному центрі Львова, житловий комплекс на 1 097 квартир, включає усі необхідні для комфортного життя об'єкти, зокрема, власну школу та два дитячі садочки.Важливо. З повним каталогом новобудов у Києві та Львові можна ознайомитися на сайті Корпорації Нерухомості РІЕЛ.