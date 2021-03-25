Коли інтер'єр застарів, а затівати ремонт немає ні сил, ні бажання, ні часу, починаються пошуки іншого рішення. Хочеться освіжити житло швидко і бюджетно.

Як можна привнести в інтер'єр щось нове, доклавши мінімальних зусиль, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Найпростіший варіант освіжити інтер'єр – це розставити по будинку невеликі квіткові композиції або модні цього року сукуленти у скляних колбах або бетонних кашпо,

– зазначила Файнблат.

Які прийоми освіжать інтер'єр

В інтер'єрі вітальні можна використати підлогові зелені рослини. За словами дизайнерки інтер'єру, у цьому приміщенні вони будуть виглядати ідеально.

Підлогові рослини – у тренді / Фото idealdesigner

Якщо хочеться поставити кілька кімнатних квітів, слід об'єднати їх в органічні групові композиції.

Красиві композиції прикрасять інтер'єр​ / Фото domnomore

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Фітопанно та інші предмети інтер'єру з рослинними вставками – явище, яке набирає стрімку популярність. Тому його можна сміливо використовувати вдома.

Фітопанно – оригінальна ідея для вашого інтер'єру / Фото ivd

Еще одним неоспоримым трендом, по словам дизайнера интерьера, являются компактные сады из пряных трав на кухнях.

Квітам знайдеться місце у будь-якому приміщенні, тому що досягти повної гармонії і душевного спокою без цих представників фауни у нашому божевільному столітті практично неможливо. Озеленяйте свій будинок, тим самим впускаючи в нього саме життя!

– резюмувала Вікторія Файнблат.