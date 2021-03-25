Когда интерьер устарел, а затевать ремонт нет ни сил, ни желания, ни времени, начинаются поиски другого решения. Хочется освежить жилье быстро и бюджетно.

Как можно привнести в интерьер что-то новое, приложив минимальные усилия, рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Самый простой вариант освежить интерьер — это расставить по дому небольшие цветочные композиции или модные в этом году сукуленты в стеклянных колбах или бетонных кашпо,

– отметила Файнблат.

Какие приемы освежат интерьер

В интерьере гостиной можно использовать напольные зеленые растения. По словам дизайнера интерьера, в этом помещении они будут выглядеть идеально.

Напольные растения – в тренде / Фото idealdesigner

Если хочется поставить несколько комнатных цветов, следует объединить их в органичные групповые композиции.

Красивые композиции украсят интерьер / Фото domnomore

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Фитопанно и другие предметы интерьера с растительными вставками – явление, которое набирает стремительную популярность. Поэтому его можно смело использовать дома.

Фитопанно – оригинальная идея для вашего интерьера / Фото ivd

Еще одним неоспоримым трендом, по словам дизайнера интерьера, являются компактные сады из пряных трав на кухнях.

Цветам найдется место в любом помещении, потому что достичь полной гармонии и душевного спокойствия без этих представителей фауны в наш сумасшедший век практически невозможно. Озеленяйте свой дом, тем самым впуская в него саму жизнь!

– резюмировала Виктория Файнблат.