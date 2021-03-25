Як привнести в інтер'єр щось нове: простий спосіб освіжити приміщення

Джерело:Інстаграм Вікторії Файнблат
Коли інтер'єр застарів, а затівати ремонт немає ні сил, ні бажання, ні часу, починаються пошуки іншого рішення. Хочеться освіжити житло швидко і бюджетно.
Як можна привнести в інтер'єр щось нове, доклавши мінімальних зусиль, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Найпростіший варіант освіжити інтер'єр – це розставити по будинку невеликі квіткові композиції або модні цього року сукуленти у скляних колбах або бетонних кашпо,
– зазначила Файнблат.
Підлогові рослини – у тренді / Фото idealdesigner
Красиві композиції прикрасять інтер'єр / Фото domnomore
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Фітопанно та інші предмети інтер'єру з рослинними вставками – явище, яке набирає стрімку популярність. Тому його можна сміливо використовувати вдома.
Фітопанно – оригінальна ідея для вашого інтер'єру / Фото ivd
Квітам знайдеться місце у будь-якому приміщенні, тому що досягти повної гармонії і душевного спокою без цих представників фауни у нашому божевільному столітті практично неможливо. Озеленяйте свій будинок, тим самим впускаючи в нього саме життя!
– резюмувала Вікторія Файнблат.