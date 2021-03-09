Як купити квартиру в новобудові у 2021: що потрібно знати

Джерело:24 канал
Придбання житла у новобудові – процес, який вимагає максимум уваги та вміння ухвалювати рішення.
Під час пошуку квартири на первинному ринку потрібно врахувати безліч важливих моментів. Яких саме – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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Найчастіше потенційні покупці розглядають пропозиції від забудовників на сайтах нерухомості. Це зручно і комфортно, адже можно одразу побачити всю інформацію і про забудовника, і про об'єкт, а також переглянути планування квартир. Варто обирати девелопера, у якого вже є успішно реалізовані проєкти. Якщо у забудовника є нагороди та призи за житлові об'єкти – це показник платоспроможності та стабільності компанії.
Після того як ви переконаєтеся у надійності забудовника, потрібно уважно перевірити документи до купівлі квартири: інформаційний проспект та правову базу. Покупець повинен знати, що має право ознайомитися з документацією й отримати номер земельної та іпотечної книги.
ЖК "Шенген" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel
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Існує кілька варіантів: забудовник може використовувати власні кошти, банківський кредит чи гроші, отримані від клієнтів. Для покупця найвигіднішим є перший спосіб, адже у такому разі забудовник зацікавлений, щоб об'єкт було реалізовано. Якщо йдеться про кредит – компанія пройшла перевірку у банку, і їй можна довіряти. Адже жоден кредитор не надаватиме фінансування з ризиком. Якщо ж говорити про третій варіант, де будівництво фінансується коштами клієнтів, до нього варто ставитися обережно.
Майбутній покупець має впевнитися, що у девелопера є:
Також варто взяти у відділу продажу план розвитку району ЖК, щоб знати, що планується побудувати поряд із будинком (парковка, дитячий майданчик, магазини та ін.).
Ціна квартири – важливе питання в угоді між покупцем і забудовником. Вона залежить від низки параметрів: розмір і кількість кімнат, види з вікон, наявність балкона, планування кімнати та розташування по відношенню до всього будинку. Технічний стан нерухомості – який вигляд має готова квартира та яке оздоблення потрібне, щоб у ній можна було жити, – також суттєво впливає на ціну,
– пояснили у РІЕЛ.
На первинному ринку квартири можуть бути з різним оздобленням:
ЖК Ok'Land від РІЕЛ / Фото riel
Найголовніше питання під час купівлі житла у новобудові – визначення його вартості. Зазвичай сума, яка вказана у договорі, є остаточною, однак все ж є можливість змінити умови. Для цього потрібно звернутися до забудовника. Якщо ж зменшити суму неможливо, спробуйте домовитися про додаткові пільги.
Найчастіше пропонується кілька варіантів форми оплати житла. Якщо ЖК ще будується, за даними РІЕЛ, це можуть бути:
Останній варіант практичний насамперед для іпотечних позичальників, оскільки ці 10% або 20% вартості нерухомості можуть становити власний внесок із іпотеки. Купівля готового житла зазвичай здійснюється за повну вартість, але можливий і варіант за системою 20/80 із виплатою залишку після завершення оздоблювальних робіт або оформлення всіх необхідних документів,
– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
У договорі із забудовником прописуються усі деталі про вибраний об'єкт: зовнішний вигляд, оздоблення, площа квартири, кількість кімнат та інші нюанси. Зверніть увагу: усі моменти мають бути відображені у письмовому вигляді. Існують попередній та основний договори.
Попередній договір – документ, який зобов'язує сторони укласти основний договір купівлі-продажу.
ЖК "Містечко Підзамче" від РІЕЛ / riel
Одержання квартири і перехід права власності – два останні кроки у всій процедурі покупки нерухомості в забудовника. Забудовник здійснює введення в експлуатацію нового житлового приміщення відповідно до положень попереднього договору. Запрошення на перевірку може бути надіслане майбутнім мешканцям тільки після завершення будівництва й отримання дозволу на заселення. Під час зустрічі варто оцінити відповідність виконаних робіт положенням інформаційного проспекту, додаткам, ескізам і попередньому договору. Всі виявлені дефекти та невідповідності слід перелічити в протоколі технічного приймання,
– наголосили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
Забудовнику дається 30 днів на усунення недоліків та дефектів. Після закінчення прийому квартири ключі передаються покупцеві.
ЖК Great у Києві від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel
Зверніть увагу, що до переходу права власності покупцю, власником як новобудови, так і всіх квартир у ній, є забудовник. Покупець отримує право власності лише після підписання основного договору.
Варто звернути увагу, чи не зазначив забудовник у договорі, що виступатиме в ролі управителя. Ця роль дає йому велику свободу в прийнятті рішень щодо нерухомості від імені спільноти. В ідеалі жителі повинні мати можливість самостійно визначати адміністратора й управителя, вільно вибираючи серед пропозицій присутніх на ринку компаній з управління нерухомістю,
– наголосили у РІЕЛ.
Для того щоб безпечно придбати житло, обирайте лише перевірених забудовників, які впевнено та стабільно працюють на українському ринку. Одним з таких є Корпорація Нерухомості РІЕЛ. Тут ви можете купити квартиру у різних ЖК, кожен з яких:
Знайти свою ідеальну квартиру можна у каталозі РІЕЛ, а для отримання детальної інформації – зверніться до фахівців компанії.