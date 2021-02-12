Купівля квартири у житловому комплексі, який будується, пов'язана з певними ризиками, у тому числі фінансовими.

Тому перед тим як купувати квартиру, необхідно зважити усі за та проти, щоб подальше життя у ній було комфортним. Як підготуватися та на що звернути увагу перед купівлею житла – читайте нижче.

Також цікаво Купівля квартири в Україні: як не стати жертвою шахраїв

Аналіз ситуації на первинному ринку нерухомості

Для того щоб вибрати об'єкт нерухомості, потрібно проаналізувати ситуацію на ринку житла. Останнім часом попит на квартири у новобудовах зростає. Це пов'язано з перевагами нового житла, адже воно має зручні планування та комфортабельні умови. Крім того, у нових комплексах краще розвинена внутрішня та зовнішня інфраструктура, є закрита територія, охорона та ін. Також житло, яке будується, є доступнішим, ніж "вторинка", тому більшість все ж вкладає гроші у новобудови. Це стосується як Києва, так і Львова.

Новобудови користуються попитом через низку переваг / Фото riel

Читайте Технічні моменти при купівлі житла у новобудові: що потрібно знати

Ціна квартири у новобудові: від чого вона залежить

Розташування об'єкту нерухомості

Під час вибору квартири зверніть увагу на місце будівництва. Важливе значення має віддаленість від громадського транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури. Якщо ЖК знаходиться поблизу метро – ціна квадратного метру буде значно вищою. Також, якщо у сім'ї є або плануються діти, перевагою буде наявність поблизу дитячого садку, школи, лікарні.

Клас ЖК

Клас об'єкту нерухомості залежить від того, з яких матеріалів будується комплекс.

Новобудови економ-класу будують із застосуванням залізобетонних блоків. Такий будівельний матеріал має низьку тепло- та шумоізоляцію, тому в будинку холодно взимку та спекотно влітку. Монолітно-каркасна технологія (яку застосовує Корпорація Нерухомості РІЕЛ) дає можливість отримати кращі теплоізоляційні характеристики житла. До неї вдаються у зведенні будинків більш високого класу,

– пояснили в РІЕЛ.

Однією з основних переваг подібних квартир є можливість перепланування. Крім того, цегляні стіни – екологічні та мають гарні тепло- і шумоізоляційні властивості. У ЖК високого рівня комфорту використовують сучасні системи й екологічно чисті оздоблювальні матеріали.

Стадія будівництва

Житло у новобудові можна придбати на етапі котловану, зведення стін, виконання оздоблювальних робіт або перед введенням в експлуатацію. Якщо вкладатися у квартиру на початковому етапі будівництва – це дозволить суттєво заощадити. Однак купуючи квадратні метри у вже готовому об'єкті – покупець менше ризикує.

Вибір новобудови: основні критерії

Обираючи житло, варто визначити, що для вас є пріоритетним: низька ціна, якість ЖК, прибудинкова територія, доступність громадського транспорту, наявність дитсадку, магазинів, шкіл та ін. Обов'язково самостійно огляньте будинок, який сподобався. Це допоможе визначити стадію будівництва, поставити питання менеджерам (як правило, відділи продажу розташовані поблизу об'єкта). Далі потрібно перевірити репутацію забудовника (як це зробити – читайте тут).

Як і коли вигідніше купувати квартиру у новобудові

Як вже говорилося вище, інвестування у житло є вигідною справою. Особливо, коли йдеться про будівництво на етапі котловану.

У Києві можна придбати бюджетну нерухомість за ціною 17,5-18 тисяч гривень за квадратний метр, якщо укласти договір на етапі створення котловану. На стадії оздоблювальних робіт вартість квартири в будинку економ-класу, який ще зводиться, зросте до 23-30 тисяч гривень. У Львові ситуація схожа: на початковому етапі робіт новобудова може коштувати від 10,9 тисяч грн за квадратний метр, потім – по мірі готовності будинку – вартість зростає до 16-21 тисяч грн,

– повідомили у РІЕЛ.

Купувати житло у новобудові – значно вигідніше, ніж на вторинному ринку / Фото riel

Придбати квартиру у новобудові можна: