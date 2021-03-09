Придбання житла у новобудові – процес, який вимагає максимум уваги та вміння ухвалювати рішення.

Під час пошуку квартири на первинному ринку потрібно врахувати безліч важливих моментів. Яких саме – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Пошук варіантів і відбір пропозицій

Найчастіше потенційні покупці розглядають пропозиції від забудовників на сайтах нерухомості. Це зручно і комфортно, адже можно одразу побачити всю інформацію і про забудовника, і про об'єкт, а також переглянути планування квартир. Варто обирати девелопера, у якого вже є успішно реалізовані проєкти. Якщо у забудовника є нагороди та призи за житлові об'єкти – це показник платоспроможності та стабільності компанії.

Після того як ви переконаєтеся у надійності забудовника, потрібно уважно перевірити документи до купівлі квартири: інформаційний проспект та правову базу. Покупець повинен знати, що має право ознайомитися з документацією й отримати номер земельної та іпотечної книги.

ЖК "Шенген" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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Спосіб фінансування будівництва

Існує кілька варіантів: забудовник може використовувати власні кошти, банківський кредит чи гроші, отримані від клієнтів. Для покупця найвигіднішим є перший спосіб, адже у такому разі забудовник зацікавлений, щоб об'єкт було реалізовано. Якщо йдеться про кредит – компанія пройшла перевірку у банку, і їй можна довіряти. Адже жоден кредитор не надаватиме фінансування з ризиком. Якщо ж говорити про третій варіант, де будівництво фінансується коштами клієнтів, до нього варто ставитися обережно.

Що перевірити перед покупкою квартири у новобудові

Майбутній покупець має впевнитися, що у девелопера є:

право розпоряджатися землею;

необхідні дозволи на будівництво;

інформаційний проспект та інші документи.

Також варто взяти у відділу продажу план розвитку району ЖК, щоб знати, що планується побудувати поряд із будинком (парковка, дитячий майданчик, магазини та ін.).

Ціна квартири й стандарт оздоблення

Ціна квартири – важливе питання в угоді між покупцем і забудовником. Вона залежить від низки параметрів: розмір і кількість кімнат, види з вікон, наявність балкона, планування кімнати та розташування по відношенню до всього будинку. Технічний стан нерухомості – який вигляд має готова квартира та яке оздоблення потрібне, щоб у ній можна було жити, – також суттєво впливає на ціну,

– пояснили у РІЕЛ.

На первинному ринку квартири можуть бути з різним оздобленням:

Чорнове оздоблення – квартира підготовлена до оздоблювальних робіт. У ній підключена електрика, опалення, водопровід і, можливо, телекомунікації, підготовлені стіни та підлога, встановлені вхідні двері та вікна з підвіконнями. Такий варіант найбільш поширений у новобудовах в Україні, оскільки це дешевше і все можна зробити за власним смаком і з бригадою, якій ви довіряєте. Передчистове оздоблення – у квартирі можна клеїти шпалери, вкладати ламінат, лінолеум або паркет, фарбувати стіни, встановлювати сантехніку. Найчастіше вже засклена лоджія та є міжкімнатні перегородки. Цей варіант підійде для тих, хто не хоче "порпатися" у пилюці та чути шум. Ремонт можна зробити значно швидше. Оздоблення "під ключ" – у квартирі уже є повне розведення електрики, вимикачі та лампочки, стіни обклеєні шпалерами, є сантехніка та міжкімнатні двері. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче заселитися у нове житло одразу після отримання ключів, адже новому власнику залишається лише придбати меблі та побутову техніку. Важливо: оздоблення "під ключ" може бути трьох варіантів: базовий, стандарт та преміум. Відрізняються вони якістю матеріалів, які використовуються, видом підлогового покриття та брендом сантехніки.

ЖК Ok'Land від РІЕЛ / Фото riel

Ціна нерухомості: чи можна купити дешевше

Найголовніше питання під час купівлі житла у новобудові – визначення його вартості. Зазвичай сума, яка вказана у договорі, є остаточною, однак все ж є можливість змінити умови. Для цього потрібно звернутися до забудовника. Якщо ж зменшити суму неможливо, спробуйте домовитися про додаткові пільги.

Способи купівлі квартири

Найчастіше пропонується кілька варіантів форми оплати житла. Якщо ЖК ще будується, за даними РІЕЛ, це можуть бути:

транші-платежі, пов'язані з реалізацією етапів будівництва об'єкта (гроші переводяться на ескроу-рахунок у банку, а банк виплачує кошти девелоперу після завершення наступного етапу будівельних робіт);

за системою 10/90 або 20/80. У цьому разі 10% чи 20% вартості об'єкту сплачуються в момент підписання попереднього контракту, а ще 90% або 80% – після завершення будівництва.

Останній варіант практичний насамперед для іпотечних позичальників, оскільки ці 10% або 20% вартості нерухомості можуть становити власний внесок із іпотеки. Купівля готового житла зазвичай здійснюється за повну вартість, але можливий і варіант за системою 20/80 із виплатою залишку після завершення оздоблювальних робіт або оформлення всіх необхідних документів,

– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Підписання договору та попередній договір купівлі / продажу

У договорі із забудовником прописуються усі деталі про вибраний об'єкт: зовнішний вигляд, оздоблення, площа квартири, кількість кімнат та інші нюанси. Зверніть увагу: усі моменти мають бути відображені у письмовому вигляді. Існують попередній та основний договори.

Попередній договір купівлі / продажу

Попередній договір – документ, який зобов'язує сторони укласти основний договір купівлі-продажу.

Що потрібно вказати у попередньому договорі із забудовником:

хто є сторонами договору;

про права на нерухоме майно;

інформацію про об'єкт нерухомості (площа квартири, правовий статус об'єкта, найменування власника);

основні характеристики будинку, де купується квартира;

загальну площу та планування кімнат, стандарт оздоблення;

строки переходу права власності до покупця;

розмір і умови виплати суми вартості об'єкту покупцем забудовнику;

рахунок умовного депонування житла (номер рахунка, правила управління коштами, накопиченими на рахунку, інформація про витрати на утримання рахунка), банківську гарантію (назва банку, гарантована сума і термін гарантії) або страхову гарантію (найменування страховика, гарантована сума і термін дії гарантії);

реєстраційні дані: номер дозволу на будівництво та найменування органу, що видав його, із зазначенням, є він остаточним чи оскаржується;

терміни виходу з договору і терміни повернення грошових коштів, сплачених покупцем, у разі реалізації цього права;

розмір відсотків і штрафних санкцій для сторін договору.

ЖК "Містечко Підзамче" від РІЕЛ / riel

Прийом квартири

Одержання квартири і перехід права власності – два останні кроки у всій процедурі покупки нерухомості в забудовника. Забудовник здійснює введення в експлуатацію нового житлового приміщення відповідно до положень попереднього договору. Запрошення на перевірку може бути надіслане майбутнім мешканцям тільки після завершення будівництва й отримання дозволу на заселення. Під час зустрічі варто оцінити відповідність виконаних робіт положенням інформаційного проспекту, додаткам, ескізам і попередньому договору. Всі виявлені дефекти та невідповідності слід перелічити в протоколі технічного приймання,

– наголосили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Що підписується під час огляду квартири:

акт технічного приймання – це оцінка техстану приміщення, перелік дефектів та несправностей, якщо вони є, опис наявного майна, дата звіту, відомості про сторін договору, домовленості щодо усунення забудовником вказаних дефектів;

протокол здачі житлового приміщення – виписка з даними лічильників, видача ключів від квартири, дата звіту, реквізити сторін договору й опис майна.

Забудовнику дається 30 днів на усунення недоліків та дефектів. Після закінчення прийому квартири ключі передаються покупцеві.

ЖК Great у Києві від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Перехід права власності на квартиру

Зверніть увагу, що до переходу права власності покупцю, власником як новобудови, так і всіх квартир у ній, є забудовник. Покупець отримує право власності лише після підписання основного договору.

Що міститься у договорі купівлі-продажу квартири:

положення, що підтверджують виконання домовленостей, зазначених в угоді;

опис правового статусу предмета договору;

опис документів, необхідних для встановлення окремої власності на приміщення;

відомості про оплату будь-яких сум, внесених покупцем на етапі будівництва;

правила, що регулюють використання спільних частин власності.

Варто звернути увагу, чи не зазначив забудовник у договорі, що виступатиме в ролі управителя. Ця роль дає йому велику свободу в прийнятті рішень щодо нерухомості від імені спільноти. В ідеалі жителі повинні мати можливість самостійно визначати адміністратора й управителя, вільно вибираючи серед пропозицій присутніх на ринку компаній з управління нерухомістю,

– наголосили у РІЕЛ.

Для того щоб безпечно придбати житло, обирайте лише перевірених забудовників, які впевнено та стабільно працюють на українському ринку. Одним з таких є Корпорація Нерухомості РІЕЛ. Тут ви можете купити квартиру у різних ЖК, кожен з яких:

побудовано за сучасними технологіями;

знаходиться у привабливих районах міста;

має гарну інфраструктуру;

комфортний для проживання з дітьми;

можна придбати у кредит.

Знайти свою ідеальну квартиру можна у каталозі РІЕЛ, а для отримання детальної інформації – зверніться до фахівців компанії.