Купити житло та уникнути проблем: що врахувати, обираючи квартиру в новобудові

Купівля квартири в новобудові – відповідальний крок, який вимагає максимальної зануреності у процес. Особливо, в умовах воєнного стану.

Як зазначила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, після 24 лютого українські забудовники взяли тимчасовий тайм-аут, при цьому не усі повернулися на будівельні майданчики. Дехто лиш імітує активну діяльність.

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На що звернути увагу, купуючи житло у новобудові

Аналізуйте реальний стан справ

Покупці, які зараз наважились на купівлю квартири в новобудові, повинні передусім звернути увагу на реальну динаміку будівництва на майданчику і оцінити усі ризики, пов'язані із можливими затримками.

Через весняні, а подекуди і літні простої на майданчиках Київщини, термін затримок тепер становитиме щонайменше 8 – 12 місяців. Це за умови, що компанії, які з тієї чи іншої причини не брались за роботу весь цей час, налагодили процеси і запустили їх в роботу,

– пояснює Берещак.

Експертка додала, що скоротити очікування можна, якщо:

Звернути увагу на проєкти з високим ступенем готовності – від 70%. Проте ціна буде значно вищою. Звернути увагу на компанії, які не збавляли темпів будівництва.

Берещак каже, що динаміка будівництва – це важливий показник, щоб реально оцінити свої шанси, коли вдасться отримати ключі. У теплий період вона має бути такою: не менше 1 – 2 поверхів моноліту або 7 – 10% готовності. І це за умови порушених логістичних ланцюжків, проблем із кваліфікованими будівельними кадрами та майже відсутністю продажів. У зимовий період девелопери теж мають працювати, зокрема займатися внутрішніми оздоблювальними роботами чи благоустроєм території.

Комфорт – це важливо

Не варто забувати про перевірку формату новобудови. Експертка не радить поступатись власним комфортом заради ціни чи локації в центрі міста.

Краще обрати якісний комплекс в сегменті комфорт+ чи бізнес-класу за містом, де буде повноцінна багатофункціональна інфраструктура, рекреаційні зони, соціально-побутові об'єкти, приватна та захищена від чужинців територія. Це краще, ніж придбати квартиру в мурашнику із мінімальним набором вигод,

– наголосила Берещак.

Зараз, за її словами, є декілька форматів, які залишаються в пріоритеті:

мініполіс (місто в місті);

екокомплекси (рекреаційна інфраструктура, водойма на території, ліс/парк поруч);

поліфункціональні квартали (квартальна забудова і вся необхідна інфраструктура, що створює нові центри тяжіння).

Також в умовах війни варто перевірити, як девелопер встиг попіклуватись про організацію безпеки та життєдіяльності комплексу.

Перевірка всіх документів

Перевірка всіх документів та дозволів – правило, яке залишається незмінним.

Пакет дозвільної документації, а в ньому документи на землю, де перевіряємо правочин – оренда/власність, термін дії договору, який не має закінчуватись прям під здачу, цільове призначення, дозвіл на будівництво. Ліцензію генпідрядника перевіряємо, як і раніше, дуже уважно і прискіпливо, а краще – звертаємось за допомогою до юриста,

– зауважила Берещак.

Врешті окремо варто провести аудит компанії: оцінити досвід на ринку, здані проєкти, темпи будівництва, щоб зрозуміти, з ким маєте справу.