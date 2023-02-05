Без стін: як легко розділити кімнату на дві частини
Джерело:24 канал
Коли потрібно розділити простір – не завжди потрібно шукати вартісне рішення, яке допоможе здійснити невелике перепланування. Є опції, які покликані втілити ідею за менший час та невеликими витратами.
Іноді виникає потреба у розділенні кімнати на дві частини, щоб можна було створити кілька зон, наприклад, для спального місця та роботи. Як зробити це вишукано та ефективно – читайте далі.
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Розсувні двері
Це один із найпростіших способів з поділу кімнати. Найчастіше вони легкі і досить тонкі (виготовлені з фанери та покриті лаком або шпоном).
Відокремлення кімнати розсувними дверима не вимагає великої праці та не забере багато місця. Втім, якщо ви мешкаєте в орендованій квартирі – потрібно розглянути інші варіанти.
Рослини
Ще один спосіб – рослинність. Можна придбати різні види пальм або інших вазонів. Завдяки цьому трюку можна не лише поділити кімнату, а й додати простору екзотики.
Повісьте дуже високі штори
Повісьте штори на стелю, щоб створити ефект ліжка з балдахіном. Ви навіть можете використовувати застібки, якщо хочете тримати "двері" закритими. Цей трюк ідеально підходить для привернення уваги до високих стель і особливо – для створення секцій у квартирах-студіях.
Книжкова полиця або шафа
Це хороший спосіб створити розділені простори, наприклад, вітальню та їдальню. У багатьох випадках, коли світлова конструкція залежить від відкритого простору, книжкова полиця може забезпечити більше світла у кімнаті, створюючи відчуття розділеності. А ще це так затишно!