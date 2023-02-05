Без стін: як легко розділити кімнату на дві частини

Коли потрібно розділити простір – не завжди потрібно шукати вартісне рішення, яке допоможе здійснити невелике перепланування. Є опції, які покликані втілити ідею за менший час та невеликими витратами.

Іноді виникає потреба у розділенні кімнати на дві частини, щоб можна було створити кілька зон, наприклад, для спального місця та роботи. Як зробити це вишукано та ефективно – читайте далі.

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Розсувні двері

Це один із найпростіших способів з поділу кімнати. Найчастіше вони легкі і досить тонкі (виготовлені з фанери та покриті лаком або шпоном).

Відокремлення кімнати розсувними дверима не вимагає великої праці та не забере багато місця. Втім, якщо ви мешкаєте в орендованій квартирі – потрібно розглянути інші варіанти.

Красивий інтер’єр / Фото pexels

Рослини

Ще один спосіб – рослинність. Можна придбати різні види пальм або інших вазонів. Завдяки цьому трюку можна не лише поділити кімнату, а й додати простору екзотики.

Неймовірні деталі / Фото pexels

Повісьте дуже високі штори

Повісьте штори на стелю, щоб створити ефект ліжка з балдахіном. Ви навіть можете використовувати застібки, якщо хочете тримати "двері" закритими. Цей трюк ідеально підходить для привернення уваги до високих стель і особливо – для створення секцій у квартирах-студіях.

Так затишно / Фото pexels

Книжкова полиця або шафа

Це хороший спосіб створити розділені простори, наприклад, вітальню та їдальню. У багатьох випадках, коли світлова конструкція залежить від відкритого простору, книжкова полиця може забезпечити більше світла у кімнаті, створюючи відчуття розділеності. А ще це так затишно!