Для того, щоб облаштувати ідеальну дитячу кімнату, слід дотримуватися креативних, оригінальних рішень. Кімната малюка повинна бути барвистою, веселою і безпечною. Для того, щоб створити неймовірний дитячий простір у квартирі, можна скористатися дієвими хитрощами.

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Вертикальне зберігання

Це розумна ідея для будь-якого невеликого простору, і дитяча спальня не є винятком. Додайте підвісні полиці для зберігання книг чи іграшок. Не потрібно жертвувати й так обмеженими квадратними метрами.

Казковий простір / Фото extraspace

Ліжка

Матраци на підлозі – геніальне рішення для нестачі місця, яке дасть дітям можливість додаткової радості, гри та насолоди. Використовуйте різноманітні дизайни, матеріали, кольори, щоб все це було настільки цікавим і спокусливим, що у ваших дітей виникне величезне бажання провести там ніч.

Ще один цікавий варіант – установка двоярусних ліжок. Вони є ідеальним рішенням для дітей. Сьогодні існує безліч сучасних двоярусних ліжок, які можуть бути поєднанням місця для сну, місця для навчання та місця для зберігання речей.

Неймовірні деталі / Фото architectureartdesigns

Використовуйте сховище під ліжком

Один з найменш поширених способів зберігання речей в спальнях — простір під ліжком. Дивно, адже це ідеальне місце для приховування речей та покращення організації дитячої кімнати! Додайте сумки для зберігання, висувні ящики або урни. Це також може допомогти звільнити місце в комоді та шафі!

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Продумані рішення / Фото extraspace

Не тільки пастель

Нехай у дитячій кімнаті живуть енергійні та життєрадісні відтінки! Стіни можна залишити світлими (пастельні тони не тільки візуально збільшують інтер’єр, але й позитивно впливають на темперамент дітей), а от з аксесуарами можна пограти.

Тож інвестуйте в різнокольорові кульки, модні настільні лампи або декоративні 3D-панелі. Завдяки радісним, креативним поєднанням ваша дитина буде почувати себе чудово в чотирьох казкових стінах!

Чарівна простота / Фото pexels