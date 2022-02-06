Для того, чтобы обустроить идеальную детскую комнату, следует придерживаться креативных, оригинальных решений. Комната малыша должна быть красочной, веселой и безопасной. Для того, чтобы создать невероятное детское пространство в квартире, можно воспользоваться действенными уловками.

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Вертикальное хранение

Это умная идея для любого небольшого пространства, и детская спальня не исключение. Добавьте полки для хранения книг или игрушек. Не нужно жертвовать и так ограниченными квадратными метрами.

Сказочное пространство / Фото extraspace

Кровати

Матрасы на полу – гениальное решение для нехватки места, которое позволит детям дополнительной радости, игры и наслаждения. Используйте разнообразные дизайны, материалы, цвета, чтобы все это было настолько интересным и обольстительным, чтобы у ваших детей возникло огромное желание провести там ночь.

Еще один интересный вариант – установка двухъярусных кроватей. Они являются идеальным решением для детей. Сегодня существует множество современных двухъярусных кроватей, которые могут являться сочетанием места для сна, места для учебы и места для хранения вещей.

Невероятные детали / Фото architectureartdesigns

Используйте хранилище под кроватью

Один из наименее распространенных способов хранения вещей в спальнях – пространство под кроватью. Удивительно, ведь это идеальное место для утаивания вещей и улучшения организации детской комнаты! Разместите сумки для хранения, выдвижные ящики или урны. Это также может помочь освободить место в комоде и шкафу!

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Следите за каталогом Корпорации Недвижимости РИЭЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.



Продуманные решения / Фото extraspace

Не только пастель

Пусть в детской комнате живут энергичные и жизнерадостные оттенки! Стены можно оставить светлыми (пастельные тона не только визуально увеличивают интерьер, но и оказывают положительное влияние на темперамент детей), а вот с аксессуарами можно поиграть.

Так что инвестируйте в разноцветные шарики, модные настольные лампы или декоративные 3D-панели. Благодаря радостным, креативным сочетаниям ваш ребенок будет чувствовать себя отлично в четырех сказочных стенах!

Волшебная простота / Фото pexels