Як облаштувати дитячу кімнату у квартирі: поради та рішення

Облаштування дитячої кімнати – надзвичайно важливий крок. Слід завжди пам’ятати, що діти живуть у двох паралельних світах одночасно – реальному та власному чарівному світі уяви.

Для того, щоб облаштувати ідеальну дитячу кімнату, слід дотримуватися креативних, оригінальних рішень. Кімната малюка повинна бути барвистою, веселою і безпечною. Для того, щоб створити неймовірний дитячий простір у квартирі, можна скористатися дієвими хитрощами.

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Вертикальне зберігання

Це розумна ідея для будь-якого невеликого простору, і дитяча спальня не є винятком. Додайте підвісні полиці для зберігання книг чи іграшок. Не потрібно жертвувати й так обмеженими квадратними метрами.

Казковий простір / Фото extraspace

Ліжка

Матраци на підлозі – геніальне рішення для нестачі місця, яке дасть дітям можливість додаткової радості, гри та насолоди. Використовуйте різноманітні дизайни, матеріали, кольори, щоб все це було настільки цікавим і спокусливим, що у ваших дітей виникне величезне бажання провести там ніч.

Ще один цікавий варіант – установка двоярусних ліжок. Вони є ідеальним рішенням для дітей. Сьогодні існує безліч сучасних двоярусних ліжок, які можуть бути поєднанням місця для сну, місця для навчання та місця для зберігання речей.

Неймовірні деталі / Фото architectureartdesigns

Використовуйте сховище під ліжком

Один з найменш поширених способів зберігання речей в спальнях — простір під ліжком. Дивно, адже це ідеальне місце для приховування речей та покращення організації дитячої кімнати! Додайте сумки для зберігання, висувні ящики або урни. Це також може допомогти звільнити місце в комоді та шафі!

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Продумані рішення / Фото extraspace

Не тільки пастель

Нехай у дитячій кімнаті живуть енергійні та життєрадісні відтінки! Стіни можна залишити світлими (пастельні тони не тільки візуально збільшують інтер’єр, але й позитивно впливають на темперамент дітей), а от з аксесуарами можна пограти.

Тож інвестуйте в різнокольорові кульки, модні настільні лампи або декоративні 3D-панелі. Завдяки радісним, креативним поєднанням ваша дитина буде почувати себе чудово в чотирьох казкових стінах!

Чарівна простота / Фото pexels