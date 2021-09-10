Елегантне облаштування ванної кімнати – це те, над чим варто подумати на початковій стадії ремонту. Така ванна кімната ідеально підійде для сучасних будинків та квартир.
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Акуратне, естетичне та послідовне оздоблення приховане у дрібних деталях.
Стильний простір / Фото unsplash
Термін "елегантний" використовується для опису приємного, акуратного, естетичного та вражаючого. Фурнітура, декор на плитці та навіть освітлення – це основа для вдалого проєкту.
Відпочинок тут неймовірний / Фото unsplash
Облаштовуючи елегантну ванну кімнату, ви повинні пам’ятати, що секрет у простоті. Це стосується всього: плитки, меблів та фурнітури.
Чудове рішення / Фото unsplash
В елегантній ванній кімнаті немає місця для екстравагантних поєднань або експериментів. Вибирайте перевірені й завжди вдалі поєднання матеріалів і кольорів.
Елегантна ванна мрії / Фото unsplash
При облаштуванні ванної кімнати у такому стилі варто зупинитися на спокійних нейтральних кольорах. Також тут чудово виглядатимуть керамограніт та велика плитка.