Як облаштувати кімнату для маленької принцеси: 5 пунктів, які потрібно врахувати
Джерело:інстаграм Вікторії Файнблат
Кімната дитини – особливе місце у квартирі та будинку. На її облаштування завжди йде більше часу, адже хочеться зробити все ідеально.
У дитячій кімнаті слід передбачити 5 основних моментів. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Облаштування кімнати для дівчинки: що врахувати
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Функціональні зони
У кімнаті для дівчинки повинно бути 3 основних зони: спальна, творча і гардеробна.
Розподілити ці зони у кімнаті необхідно наступним чином: письмовий стіл (столик для ігор) розмістіть біля вікна; шафу, комод або гардеробну – з протилежного боку; ліжко – у центрі кімнати, притуливши його узголів'ям або боковиною до іншої стіни,
– уточнила Вікторія Файнблат.
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Поєднання кольорів
За словами дизайнерки інтер'єру, рожевий колір – це стереотип з минулого. У дитячій кімнаті рекомендується використовувати нейтральні, природні або пастельні відтінки: світло-зелений, кремовий, бежевий, ніжно-жовтий, сріблястий.
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Ліжко
Ліжко для дитини слід вибирати з розрахунком на майбутнє. Висота узголів'я може бути різною, а ось габарити краще брати стандартні – 180х90. Також слід підібрати якісний матрац.
Ліжко має бути стандартних розмірів / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат
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Естетика
Не варто боятися зробити дитячу занадто дівочою: використовуйте легкі драпірування на шторах, прикрашайте стіни кокетливими картинками, обладнайте дівчинці туалетний столик і м'який витончений пуфик,
– порекомендувала дизайнер інтер'єру.
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Освітлення
У дитячій має бути якісне освітлення. Наприклад, бра з перфорацією, цікава люстра і красиві лампи.
Дитяча кімната повинна бути максимально затишною / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат
Текст публікації Вікторії Файнблат:
Кілька правил і порад, щодо облаштування кімнати маленької принцеси:
Функціональні зони
Вони важливі у будь-який дитячій кімнаті, оскільки допомагають грамотно обставити площу та використати її з максимальною користю. У дівочій слід виділити три основні зони: спальну, робочу (творчу) і гардеробну. Розподілити ці зони в кімнаті необхідно наступним чином: письмовий стіл (столик для ігор) розмістіть біля вікна; шафу, комод або гардеробну – з протилежного боку; ліжко – в центрі кімнати, притуливши його узголів'ям або боковиною до іншої стіни.
Колірні поєднання
Те, що кімната дівчинки повинна бути оформлена в рожевому кольорі та всіх його відтінках – це стереотип минулого. Я б порекомендувала в оформленні кімнати використовувати нейтральні, природні чи пастельні відтінки: світло-зелений, кремовий, бежевий, ніжно-жовтий, сріблястий.
Ліжко
У дитинстві діти, як правило, сплять у дитячому ліжечку. Але ближче до чотирьох років обов'язково слід замінити спальне ложе дитини більш просторим і комфортним. Ліжко для дівчинки потрібно вибирати з таким розрахунком, що воно прослужило досить довгий час. Висота ложа може варіюватися, але основні габарити мають відповідати стандартним 180х90 см. І не забувайте, що матрац повинен бути якісним і ортопедичним.
Естетика – наше все!
Не варто боятися зробити дитячу занадто дівочою: використовуйте легкі драпірування на шторах, прикрашайте стіни кокетливими картинками, обладнайте дівчинці туалетний столик і м'який витончений пуфик.
Освітлення
Не варто також забувати й про світильники, сюди ідеально підійде бра з перфорацією, вигадлива люстра і красиві лампи.