Як облаштувати кімнату для маленької принцеси: 5 пунктів, які потрібно врахувати

Кімната дитини – особливе місце у квартирі та будинку. На її облаштування завжди йде більше часу, адже хочеться зробити все ідеально.

У дитячій кімнаті слід передбачити 5 основних моментів. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

Цікаво Проблеми з паркуванням у Києві: чому забудовники неохоче будують паркінги

Облаштування кімнати для дівчинки: що врахувати

Функціональні зони

У кімнаті для дівчинки повинно бути 3 основних зони: спальна, творча і гардеробна.

Розподілити ці зони у кімнаті необхідно наступним чином: письмовий стіл (столик для ігор) розмістіть біля вікна; шафу, комод або гардеробну – з протилежного боку; ліжко – у центрі кімнати, притуливши його узголів'ям або боковиною до іншої стіни,

– уточнила Вікторія Файнблат.

Поєднання кольорів

За словами дизайнерки інтер'єру, рожевий колір – це стереотип з минулого. У дитячій кімнаті рекомендується використовувати нейтральні, природні або пастельні відтінки: світло-зелений, кремовий, бежевий, ніжно-жовтий, сріблястий.

Ліжко

Ліжко для дитини слід вибирати з розрахунком на майбутнє. Висота узголів'я може бути різною, а ось габарити краще брати стандартні – 180х90. Також слід підібрати якісний матрац.

Ліжко має бути стандартних розмірів / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат

Читайте Навіщо потрібні молдинги в інтер'єрі: особливості модного оформлення

Естетика

Не варто боятися зробити дитячу занадто дівочою: використовуйте легкі драпірування на шторах, прикрашайте стіни кокетливими картинками, обладнайте дівчинці туалетний столик і м'який витончений пуфик,

– порекомендувала дизайнер інтер'єру.

Освітлення

У дитячій має бути якісне освітлення. Наприклад, бра з перфорацією, цікава люстра і красиві лампи.

Дитяча кімната повинна бути максимально затишною / Фото з інстаграму Вікторії Файнблат

Текст публікації Вікторії Файнблат:

Кілька правил і порад, щодо облаштування кімнати маленької принцеси:

Функціональні зони

Вони важливі у будь-який дитячій кімнаті, оскільки допомагають грамотно обставити площу та використати її з максимальною користю. У дівочій слід виділити три основні зони: спальну, робочу (творчу) і гардеробну. Розподілити ці зони в кімнаті необхідно наступним чином: письмовий стіл (столик для ігор) розмістіть біля вікна; шафу, комод або гардеробну – з протилежного боку; ліжко – в центрі кімнати, притуливши його узголів'ям або боковиною до іншої стіни.

Колірні поєднання

Те, що кімната дівчинки повинна бути оформлена в рожевому кольорі та всіх його відтінках – це стереотип минулого. Я б порекомендувала в оформленні кімнати використовувати нейтральні, природні чи пастельні відтінки: світло-зелений, кремовий, бежевий, ніжно-жовтий, сріблястий.

Ліжко

У дитинстві діти, як правило, сплять у дитячому ліжечку. Але ближче до чотирьох років обов'язково слід замінити спальне ложе дитини більш просторим і комфортним. Ліжко для дівчинки потрібно вибирати з таким розрахунком, що воно прослужило досить довгий час. Висота ложа може варіюватися, але основні габарити мають відповідати стандартним 180х90 см. І не забувайте, що матрац повинен бути якісним і ортопедичним.

Естетика – наше все!

Не варто боятися зробити дитячу занадто дівочою: використовуйте легкі драпірування на шторах, прикрашайте стіни кокетливими картинками, обладнайте дівчинці туалетний столик і м'який витончений пуфик.

Освітлення

Не варто також забувати й про світильники, сюди ідеально підійде бра з перфорацією, вигадлива люстра і красиві лампи.