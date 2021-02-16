В останній рік пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 зміниле звичну життя багатьох: мільйони людей працюють віддалено.

Робоче місце вдома стало не примхою, а необхідністю. Як його грамотно оформити – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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В умовах карантину мільйони людей по всьому світу працюють віддалено. Тому питання облаштування робочого простору вдома, як ніколи актуальне. Щоб життя не перетворилося на суцільний круговорот професійних справ, важливо відокремити особистий простір від робочого,

– зазначила Морозова.

Поради з облаштування робочого місця вдома

1. Перешкода

Позначте в інтер'єрі межі робочого простору, щоб виключити ймовірність випадкового вторгнення. Якщо немає можливості використовувати окрему кімнату під офіс – знайдіть зручне місце в одному з приміщень.

2. Зона натхнення

За словами дизайнерки інтер'єру, не можна не відзначити те, до чого ви прагнете в роботі.

3. Надійна база

М'які меблі в перший час здаються дуже зручними і незамінними, однак пізніше ви зрозумієте, що вони негативно впливають на мотивацію і здоров'я хребта. Фахівці рекомендують придбати зручний офісний стілець і письмовий стіл – вони значно підвищать продуктивність.

Робоче місце повинно бути зручним і комфортним​ / Фото legko

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4. Організаційний стиль

Ви працюєте продуктивніше за майже порожнім столом? Або вам необхідний якийсь творчий хаос? Те, що одній людині здається прісним і нудним, для іншої буде зоною концентрації позитивної енергії,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

Для роботи має бути зручний стілець і письмовий стіл​ / Фото pinterest

5. Освітлення

Якщо ваше робоче місце компактне – багато освітлювальних приладів не потрібно. Краще працювати біля вікна – тоді у вас буде природне світло. А ввечері використовуйте настільну лампу.

Пам'ятайте, що організація робочого простору – необхідна умова продуктивної роботи на дому,

– наголосила Вікторія Морозова.