В последний год пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычную жизнь многих: миллионы людей работают удаленно.

Рабочее место дома стало не прихотью, а необходимостью. Как его грамотно оформить – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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В условиях карантина миллионы людей по всему миру работают удаленно. Поэтому вопрос обустройства рабочего пространства дома, как никогда актуален. Чтобы жизнь не превратилась в сплошной круговорот профессиональных дел, важно отделить личное пространство от рабочего,

– отметила Морозова.

Советы по обустройству рабочего места дома

1. Преграда

Обозначьте в интерьере границы рабочего пространства, чтобы исключить вероятность случайного вторжения. Если нет возможности использовать отдельную комнату под офис – найдите удобное место в одном из помещений.

2. Зона вдохновения

По словам дизайнера интерьера, обязательно нужно отметить то, к чему вы стремитесь в работе.

3. Надежная база

Мягкая мебель в первое время кажется очень удобной и незаменимой, однако позже вы поймете, что она негативно влияет на мотивацию и здоровье позвоночника. Специалисты рекомендуют приобрести удобный офисный стул и письменный стол – они значительно повысят продуктивность.

Рабочее место должно быть удобным и комфортным / Фото legko

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4. Организационный стиль

Вы работаете более продуктивно за почти пустым столом? Или вам необходим некий творческий хаос? То, что одному человеку кажется пресным и скучным, для другого будет зоной концентрации позитивной энергии,

– пояснила дизайнер интерьера.

Для работы должен быть удобный стул и письменный стол / Фото pinterest

5. Освещение

Если ваше рабочее место компактное – много осветительных приборов не потребуется. Лучше работать у окна – тогда у вас будет естественный свет. А вечером используйте настольную лампу.

Помните, что организация рабочего пространства — необходимое условие продуктивного труда на дому,

– подчеркнула Виктория Морозова.