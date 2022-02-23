Незалежно від того, чи любите ви класичні картини, вінтажні деталі чи еклектичні композиції, у кожній колекції є свій секрет, тому так важливо правильно облаштувати цей простір.

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Полотно великого розміру може стати найкращим варіантом для вітальні, якщо ви не наважуєтеся поєднувати різні картини та фотографії. Але майте на увазі, що чим більша картина, тим більша відстань між предметами знадобиться. Якщо ваша стеля невисока, не перестарайтеся з розміром картини, адже кімната буде здаватися ще більш низькою.

Не одними картинами

Карти, вирізи з паперу, дерев'яна пірографія, предмети, які можна повісити між рештою картин, аркушів і фотографій – на стінах вашої оселі вітається все.

Неперевершений простір / Фото elledecor

Обираємо тематику

Ставки на стіну, де ви можете зібрати різні предмети з абсолютно різних матеріалів і розмірів, можуть закінчитися дещо заплутаним результатом. Тому подумайте про тему, яка об’єднує стіну (наприклад, це може бути подорож). Якщо вам пощастило мати роботи однієї колекції художника, очевидно, краще розмістити їх близько один до одного і в схожих рамках.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Цікава ідея / Фото elledecor

Кольори та тематика

Кольори, текстури або матеріали робіт можуть бути ще одним ідеальним ресурсом для їх уніфікації. Ви можете шукати колір, який вам вдасться ввести в усі елементи стіни, або матеріал з однаковою обробкою, який в кінцевому підсумку об’єднає колекцію.

Мистецтво – це прекрасно / Фото elledecor