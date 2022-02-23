Независимо от того, любите ли вы классические картины, винтажные детали или эклектические композиции, у каждой коллекции есть свой секрет, поэтому так важно правильно обустроить это пространство.

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Полотно большого размера может стать лучшим вариантом для гостиной, если вы не решаетесь совмещать разные картины и фотографии. Но имейте в виду, что чем больше картина, тем больше расстояние между предметами понадобится. Если ваш потолок невысокий, не переусердствуйте с размером картины, ведь комната будет казаться еще более низкой.

Не картинами едиными

Карты, вырезы из бумаги, деревянная пирография, предметы, которые можно повесить между остальными картинами, листами и фотографиями – на стенах вашего дома приветствуется все.

Непревзойденное пространство / Фото elledecor

Выбираем тему

Ставки на стену, где вы можете собрать разные предметы из совершенно разных материалов и размеров, могут закончиться несколько запутанным результатом. Поэтому подумайте о теме, объединяющей стену (например, это может быть путешествие). Если вам удалось иметь работы одной коллекции художника, очевидно, лучше разместить их близко друг к другу и в подобных рамках.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Интересная идея / Фото elledecor

Цвета и тематика

Цвета, текстуры или материалы работ могут быть еще одним идеальным ресурсом для унификации. Вы можете искать цвет, который вам удастся ввести во все элементы стены или материал с одинаковой отделкой, который в конечном итоге объединит коллекцию.

Искусство – это прекрасно / Фото elledecor