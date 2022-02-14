Як обрати диван для студії: головні критерії

Диван у студії – це центр сімейного життя. Саме тут сім’я відпочиває та насолоджується спілкуванням, тому диван має бути не тільки зручним, а й функціональним.

Облаштувати власний куточок відпочинку – справжня проблема, адже тут чимало нюансів. Це місце для розслаблення та перепочинку. Центром лаунж-кутка, звичайно ж, є диван, який повинен відповідати низці вимог. Він повинен бути зручним, функціональним, відповідати за формою і кольором всьому інтер’єру.

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Диван має мати не тільки хороші функціональні характеристики – він повинен бути красивим і пасувати до облаштування кімнати. При покупці дивану необхідно враховувати форму, механізм і набивку. У меблевих магазинах можна знайти безліч різних моделей, доступних у незліченній кількості дизайнів і кольорів.

Тенденції в інтер’єрі

Досі дуже популярні сірі дивани, поверхні урізноманітнюються: зшиванням, прошивкою або виділеними швами. Одним із класичних варіантів залишається шкіряний диван, який поєднує класичну елегантність та практичність.

Практично та зручно / Фото unsplash

Який чохол обрати

Важлива не тільки естетика, довговічність також має бути на першому місці. Покриття має бути товстим, щоб швидко не натиралося. Якщо вдома є діти, особливо маленькі, подумайте про покупку дивана зі знімним чохлом, який можна прати, або оббивкою з тефлоновим покриттям, яка зменшує сприйнятливість тканин до водопоглинання та сприйняття плям.

Функціонал на першому місці / Фото unsplash

Форма має значення

Деякі дивани з цікавою формою можуть виглядати як сучасні скульптури. Зазвичай їх розміщують в центрі кімнати, адже вони вимагають багато вільного простору. У невеликих приміщеннях вони працюватимуть не дуже добре. Замість одного великого дивана можна використати два менших і розставити їх у протилежних кінцях.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Все для хорошого відпочинку / Фото unsplash

Диван з функцією сну

Таке рішення ідеально підходить для невеликих приміщень. Диван з функцією щоденного сну повинен бути обладнаний зручним матрацом. Для вашої зручності обирайте моделі із контейнером для постільної білизни.

Продумана концепція / Фото unsplash