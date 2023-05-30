Як обрати ліжко до спальні: ось, про що треба пам'ятати

Обрати ідеальне ліжко до спальні досить складно. Але це та справа, яку варто зробити якнайкраще, бо від цього залежить сон та самопочуття.

Існує багато розмірів та моделей ліжок, але важливо обрати саме велике, стандартне. Чому? Це гарантує більший комфорт і приємні враження.

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Що варто пам'ятати під час вибору ліжка

Основні вимоги до меблів для спальні:

міцність;

стійкість до деформації;

здатність витримувати різну вагу;

оснащення міцними ортопедичними елементами.

Також уважно обирайте матрац. Його товщина повинна бути більше ніж 20 сантиметрів.

Обирайте велике ліжко / Фото Pexels

Обираючи велике ліжко, звертайте увагу на якість матеріалів і розміри. При цьому бажано враховувати деякі правила:

довжина ліжка має відповідати росту;

30 сантиметрів додають до значення висоти;

варто враховувати розмір подушок.

Меблі розміру king-size зазвичай мають ширину 180 або 200 сантиметрів і довжину 200 або 220 сантиметрів.

Подушки часто займають багато місця / Фото Pexels