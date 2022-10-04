Утім, не залежно від того, де саме ви вирішили облаштовувати обідню зону, слід переконатися у відсутності дизайнерських погрішностей. Про найпоширеніші із них розповідає 24 канал.

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Помилка 1: недостатньо освітлення

На невеликих кухнях найчастіше роблять два джерела світла:

основне світло – люстру або точкові світильники, вмонтовані у стелю,

додаткове – для підсвітки кухонного гарнітура.

У таких випадках справа рідко доходить до купівлі ще однієї люстри для підсвітки обіднього столу. Часто основний стельовий світильник стає основним джерелом світла й у вітальній зі столовою. Проте він не допоможе створити затишну атмосферу з приглушеним теплим світлом.



Продумайте раціональні світлові сценарії / unsplash

Як виправити

Якщо ви лиш приступили до оформлення інтер'єру, передбачте можливість включати не всі джерела світла, а окремі групи. При цьому розмістіть підвісні світильники над столом або винесіть пару бра на стіну.

Якщо ремонт вже позаду, доповніть обідню групу невеликим торшером.

Помилка 2: занадто маленький або низький стіл

Для економії місця у невеличких квартирах власники намагаються облаштувати обідню зону, купуючи компактні столики. Проте комфортно за ним буде лише кільком особам. Якщо ж до вас навідаються гості – доведеться тіснитися.

Висота столу теж впливає на зручність. Якщо він буде занадто низьким, вам постійно доведеться нахилятися над тарілкою. А це – шкідливо для спини.



Якщо ви обираєте невеличкий стіл, переконайтеся, що за ним буде зручно не лише вам, але й гостям / Фото unsplash

Як виправити

Вибирайте стіл пропорційно до кількості людей, які збиратимуться за ним щовечора. Якщо обідня зона надто маленька, розгляньте розкладні моделі.

Також перед покупкою варто провести тест на висоту стільниці: сядьте за стіл та спробуйте покласти ногу на ногу. Якщо вдалося зробити – вам достатньо цієї висоти.

Помилка 3: телевізор в обідній зоні

Телевізори у кожній кімнаті – новий антитренд. Цим ви не підкреслите свій статус, а навпаки – продемонструєте несмак. Дизайнери радять зменшити кількість фонового шуму у кімнатах загального призначення, таких як вітальня, їдальня та кухня та насолоджуватися часом, проведеним за розмовами з близькими.



Не варто встановлювати телевізор в обідній зоні / Фото unsplash

Як виправити

Залишіть телевізор для вітальні з TV-зоною чи спальні. А ще краще – облаштуйте невеличкий кінотеатр. Аби уникнути тиші на кухні, вмонтуйте тут колонку або поставте вініловий програвач. Так ви зможете куховарити під улюблену музику.

Помилка 4: суцільний простір

Якщо ви облаштовуєте їдальню у кухні чи вітальні, варто розмежувати ці зони. Часто цього вдається досягти за допомогою кількох візуальних трюків: використанню різних текстур, кольорів, аксесуарів та килимів.

Якщо ви не передбачили цей нюанс, кімната перетвориться в одну невиразну зону.



Вішалка між обіднім столом та робочою поверхнею може візуально розділити простір / Фото Pexels

Як виправити

Стіну, яка знаходиться в обідній зоні, можна зробити акцентною: підібрати насичену фарбу або шпалери з малюнком. Якщо ремонт не планується, прикрасьте поверхню декоративною композицією з постерів, облаштуйте тут полицю з книгами або рослинами. Також розділити зони допоможе килим, стелажі та аксесуари для дому.

Помилка 5: відсутність текстилю

Кухня сприймається як простір, який складно прибирати через бризки води, олії та запахів. Тому багато хто відмовляється від текстилю навіть в обідній зоні. Як наслідок – інтер'єр стає незатишним.



Навіщо стелити килим в обідній зоні / Фото Pexels

Як виправити

Не бійтеся постелити килим під обіднім столом або повісити фіранки. Поставте стільці з м'якою оббивкою або прикрасьте стіл гарним скатертиною.

Це допоможе створити затишок та перетворить обідню зону на місце для відпочинку та відновлення.