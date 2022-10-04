Впрочем, не зависимо от того, где именно вы решили обустраивать обеденную зону, следует убедиться в отсутствии дизайнерских погрешностей. О самых распространенных из них рассказывает 24 канал.

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Ошибка 1: недостаточно освещения

На небольших кухнях чаще всего производят два источника света:

основной свет – люстру или точечные светильники, вмонтированные в потолок,

дополнительное – для подсветки кухонного гарнитура.

В таких случаях дело редко доходит до покупки еще одной люстры для подсветки обеденного стола. Часто основной потолочный светильник становится основным источником света и в гостиной со столовой. Однако он не поможет создать уютную атмосферу с приглушенным теплым светом.



Продумайте рациональные световые сценарии / unsplash

Как исправить

Если вы приступили к оформлению интерьера, предусмотрите возможность включать не все источники света, а отдельные группы. При этом разместите подвесные светильники над столом или вынесите пару бра на стену.

Если ремонт позади, дополните обеденную группу небольшим торшером.

Ошибка 2: слишком маленький или низкий стол

Для экономии места в небольших квартирах владельцы пытаются обустроить обеденную зону, покупая компактные столики. Однако комфортно за ним будет только паре человек. Если же к вам придут гости – придется тесниться.

Высота стола тоже оказывает влияние на удобство. Если он будет очень низким, вам постоянно придется наклоняться над тарелкой. А это – вредно для спины.



Если вы выбираете небольшой стол, убедитесь, что за ним будет удобно не только вам, но и гостям / Фото unsplash

Как исправить

Выбирайте стол пропорционально количеству людей, которые будут собираться за ним каждый вечер. Если обеденная зона слишком маленькая, рассмотрите раскладные модели.

Также перед покупкой следует провести тест на высоту столешницы: сядьте за стол и попробуйте положить ногу на ногу. Если это удалось сделать – вам достаточно этой высоты.

Ошибка 3: телевизор в обеденной зоне

Телевизоры в каждой комнате – новый антитренд. Этим вы не подчеркнете свой статус, а наоборот – продемонстрируете безвкусие. Дизайнеры советуют уменьшать количество фонового шума в комнатах общего назначения, таких как гостиная, столовая и кухня и вместо этого – наслаждаться временем, проведенным в разговорах с близкими.



Не стоит устанавливать телевизор в обеденной зоне / Фото unsplash

Как исправить

Оставьте телевизор с гостиной зоной или спальней. А еще лучше – обустройте небольшой кинотеатр. Чтобы избежать тишины на кухне, вмонтируйте здесь колонку или поставьте виниловый проигрыватель. Так вы сможете готовить под любимую музыку.

Ошибка 4: сплошное пространство

Если вы обустраиваете столовую в кухне или гостиной, следует разграничить эти зоны. Часто это удается достичь с помощью нескольких визуальных трюков: использования различных текстур, цветов, аксессуаров и ковров.

Если вы не предусмотрели этот нюанс, комната превратится в одну невнятную зону.



Вешалка между обеденным столом и рабочей поверхностью может визуально разделить пространство.

Как исправить

Стену, находящуюся в обеденной зоне, можно сделать акцентной: подобрать насыщенную краску или обои с рисунком. Если ремонт не планируется, украсьте поверхность декоративной композицией из постеров, обустройте полку с книгами или растениями. Также разделить зоны поможет ковер, стеллажи и аксессуары для дома.

Ошибка 5: отсутствие текстиля

Кухня воспринимается как пространство, которое сложно убирать из-за брызг воды, масла и запахов. Поэтому многие отказываются от текстиля даже в обеденной зоне. Как следствие – интерьер становится неуютным.



Зачем стелить ковер в обеденной зоне / Фото Pexels

Как исправить

Не бойтесь постелить ковер под обеденным столом или повесить занавески. Поставьте стулья с мягкой обивкой или украсьте стол скатертью.

Это поможет создать уют и превратит обеденную зону в место для отдыха и восстановления.