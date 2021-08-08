Як оформити порожню стіну в інтер'єрі: 5 дизайнерських ідей

Якщо у вас вдома пустує стіна чи ви просто хочете виділити якусь зону, слід розглянути кілька варіантів. На сьогодні існує багато рішень, але важливо підібрати те, що підійде саме вам.

Актуальними ідеями поділилася дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова. Детальніше про них – читайте далі.

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Дизайнерські шпалери

За словами Вікторії Морозової, таке рішення підійде тим, у кого інші стіни у приміщенні однотонні. За допомогою акцентних шпалер можна задати потрібний настрій.

Акцентні шпалери використовують на одній стіні / Фото pinterest

Фарбування

Для того щоб зробити акцентну стіну, можна забарвити її в інший колір. Вибирайте відтінки, які вписуються в ваш інтер'єр. Також зараз актуальна геометрія на стінах.

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Велике панно або триптих

Не скупіться на розмір, великі полотна – це відмінний акцент, який додає житлу крапельку артистичності, немов шматочок виставки сучасного мистецтва,

– зазначила дизайнерка інтер'єру.

Комбінації штукатурки + фарбування + профілю

Такий спосіб дозволить створити оригінальну і незвичайну композицію в приміщенні завдяки різній фактурі та графічності.

Оздоблення панелями

У цьому випадку можна використовувати будь-який матеріал: дзеркальні полотна, МДФ-панелі, гіпсові ЗД-панелі.

Водночас Вікторія Морозова наголосила, що якщо у квартирі чи будинку лише одна порожня стіна, можливо, слід залишити її без акценту, щоб в інтер'єрі було "повітря".