Як оформити вікна в квартирі: дизайнерка інтер'єру назвала модні фішки

Текстиль – елемент інтер'єру, який може кардинально змінити вигляд приміщення, надати йому затишку і наповнити особливою атмосферою. Штори – не виняток.

Продумати, який карниз і штори будуть використовуватися в інтер'єрі, необхідно до початку ремонту. Що потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Чи знаєте ви, що планувати, які штори у вас будуть в кожній з кімнат, потрібно ще до початку ремонту? Для чого? Щоб розуміти, які будуть потрібні карнизи, і які відстані для них закладати: якщо передбачається настінне кріплення карниза, то ніша не потрібна, але в цьому випадку карниз має бути красивим. Якщо хочете сховати місце кріплення карниза, то потрібна ніша,

– зазначила Рамазанова.

Які нюанси потрібно врахувати

Якщо у вас буде прихований карниз, необхідно зробити нішу достатнього розміру по глибині та висоті. Необхідно орієнтуватися на виліт підвіконня і радіатор під вікном.

достатнього розміру по глибині та висоті. Необхідно орієнтуватися на виліт підвіконня і радіатор під вікном. Продумайте заздалегідь, де буде текстиль – по всій стіні чи тільки над вікном.

Якщо планується електрокарніз, необхідно передбачити виведення електрики під нього, причому, найкраще заздалегідь запросити фахівця з таких карнизів, щоб зробити все точно правильно,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

– пояснила дизайнерка інтер'єру. Якщо вікна розташовані несиметрично щодо стіни, слід продумати, як будуть розсуватися портьєри (в обидві сторони, на одну, симетрично чи ні).

Заздалегідь продумайте, який карниз буде використовуватися в кожному з приміщень / Фото pinterest

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Чи потрібен вам блекаут? Розплануйте відразу, в яких кімнатах потрібен. Я завжди рекомендую повісити їх хоча б у спальні та дитячій, щоб забезпечити комфортний сон. Мої улюблені поєднання штор замість класичного тюлю і портьєри: римські штори та рулонні блекаут; портьєри (блекаут або декоративні) і римські штори; просто легкий тюль,

– додала Анастасія Рамазанова.

У тренді – натуральність. Це потрібно враховувати при підборі штор / Фото pinterest