Як оформити вікна в квартирі: дизайнерка інтер'єру назвала модні фішки

Джерело:Інстаграм Анастасії Рамазанової
Текстиль – елемент інтер'єру, який може кардинально змінити вигляд приміщення, надати йому затишку і наповнити особливою атмосферою. Штори – не виняток.
Продумати, який карниз і штори будуть використовуватися в інтер'єрі, необхідно до початку ремонту. Що потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
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Чи знаєте ви, що планувати, які штори у вас будуть в кожній з кімнат, потрібно ще до початку ремонту? Для чого? Щоб розуміти, які будуть потрібні карнизи, і які відстані для них закладати: якщо передбачається настінне кріплення карниза, то ніша не потрібна, але в цьому випадку карниз має бути красивим. Якщо хочете сховати місце кріплення карниза, то потрібна ніша,
– зазначила Рамазанова.
Заздалегідь продумайте, який карниз буде використовуватися в кожному з приміщень / Фото pinterest
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Чи потрібен вам блекаут? Розплануйте відразу, в яких кімнатах потрібен. Я завжди рекомендую повісити їх хоча б у спальні та дитячій, щоб забезпечити комфортний сон. Мої улюблені поєднання штор замість класичного тюлю і портьєри: римські штори та рулонні блекаут; портьєри (блекаут або декоративні) і римські штори; просто легкий тюль,
– додала Анастасія Рамазанова.
У тренді – натуральність. Це потрібно враховувати при підборі штор / Фото pinterest