Как оформить окна в квартире: дизайнер интерьера назвала модные фишки
Текстиль – элемент интерьера, который может кардинально изменить вид помещения, придать ему уюта и наполнить особой атмосферой. Шторы – не исключение.
Источник:Инстаграм Анастасии Рамазановой
Продумать, какой карниз и шторы будут использоваться в интерьере, необходимо до начала ремонта. Что нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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Знаете ли вы, что планировать, какие шторы у вас будут в каждой из комнат, нужно еще до начала ремонта? Для чего? Чтобы понимать, какие будут нужны карнизы, и какие расстояния для них закладывать: если предполагается настенное крепление карниза, то ниша не нужна, но в этом случае карниз должен быть красивым. Если хотите спрятать место крепления карниза, то нужна ниша,
– отметила Рамазанова.
Какие нюансы нужно учесть
- Если у вас будет скрытый карниз, необходимо сделать нишу достаточного размера по глубине и высоте. Необходимо ориентироваться на вылет подоконника и радиатор под окном.
- Продумайте заранее, где будет текстиль – по всей стене или только над окном.
- Если планируется электрокарниз, необходимо предусмотреть вывод электричества под него, причем, лучше всего заранее пригласить специалиста по таким карнизам, чтобы сделать все точно правильно,
– пояснила дизайнер интерьера.
- Если окна расположены несимметрично относительно стены, следует продумать, как будут раздвигаться портьеры (в обе стороны, на одну, симметрично или нет).
Заранее продумайте, какой карниз будет использоваться в каждом из помещений / Фото pinterest
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Нужен ли вам блэкаут? Распланируйте сразу, в каких комнатах нужен. Я всегда рекомендую повесить их хотя бы в спальне и детской, чтобы обеспечить комфортный сон. Мои любимые сочетания штор вместо классического тюль и портьеры: римские шторы и рулонные блэкаут; портьеры (блэкаут или декоративные) и римские шторы; просто легкая тюль,
– добавила Анастасия Рамазанова.
В тренде – натуральность. Это нужно учитывать при подборе штор / Фото pinterest
- Она уточнила, что на однотонных шторах актуально использовать канты, тесемки, небольшие помпоны на римских шторах. По словам дизайнера интерьера, такие элементы позволяют использовать другие цвета в комнате.
- В тренде – натуральные материалы. Поэтому уместными будут льняные шторы. Они выглядят суперстильно и экологично.
- Длину штор следует выбирать также в зависимости от стиля.
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