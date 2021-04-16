Текстиль – элемент интерьера, который может кардинально изменить вид помещения, придать ему уюта и наполнить особой атмосферой. Шторы – не исключение.

Продумать, какой карниз и шторы будут использоваться в интерьере, необходимо до начала ремонта. Что нужно учесть – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.

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Знаете ли вы, что планировать, какие шторы у вас будут в каждой из комнат, нужно еще до начала ремонта? Для чего? Чтобы понимать, какие будут нужны карнизы, и какие расстояния для них закладывать: если предполагается настенное крепление карниза, то ниша не нужна, но в этом случае карниз должен быть красивым. Если хотите спрятать место крепления карниза, то нужна ниша,

– отметила Рамазанова.

Какие нюансы нужно учесть

Если у вас будет скрытый карниз, необходимо сделать нишу достаточного размера по глубине и высоте. Необходимо ориентироваться на вылет подоконника и радиатор под окном.

достаточного размера по глубине и высоте. Необходимо ориентироваться на вылет подоконника и радиатор под окном. Продумайте заранее, где будет текстиль – по всей стене или только над окном.

Если планируется электрокарниз, необходимо предусмотреть вывод электричества под него, причем, лучше всего заранее пригласить специалиста по таким карнизам, чтобы сделать все точно правильно,

– пояснила дизайнер интерьера.

– пояснила дизайнер интерьера. Если окна расположены несимметрично относительно стены, следует продумать, как будут раздвигаться портьеры (в обе стороны, на одну, симметрично или нет).

Заранее продумайте, какой карниз будет использоваться в каждом из помещений / Фото pinterest

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Нужен ли вам блэкаут? Распланируйте сразу, в каких комнатах нужен. Я всегда рекомендую повесить их хотя бы в спальне и детской, чтобы обеспечить комфортный сон. Мои любимые сочетания штор вместо классического тюль и портьеры: римские шторы и рулонные блэкаут; портьеры (блэкаут или декоративные) и римские шторы; просто легкая тюль,

– добавила Анастасия Рамазанова.

В тренде – натуральность. Это нужно учитывать при подборе штор / Фото pinterest