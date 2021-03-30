Як організувати зберігання на кухні: 5 порад від дизайнерки інтер'єру
Для того щоб кухня була комфортною і місткою, необхідно правильно організувати зберігання. Це також дозволить підтримувати порядок у приміщенні.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Як грамотно організувати зберігання на кухні – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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5 порад для зберігання на кухні
- Пуста стіна
Напевно у вас на кухні є порожня, незадіяна для зберігання стіна. Якщо вам нікуди розмістити речі, можливо, варто організувати для них додаткові місця. Наприклад, додати полиці, гачки, пегборд, рейлінги або кошики,
– зазначила Морозова.
- Якщо в кухонному гарнітурі високі полиці, використовуйте спеціальні вставки. Вони дозволять організувати дво- або трирівневе зберігання. Так ви зможете заховати туди більше предметів.
- Підвісні секції і кошики допоможуть вирішити проблему нестачі місця у шафах. За словами дизайнерки інтер'єру, є моделі як для відкритих, так і для закритих полиць. У них можна зберігати овочі і фрукти, аксесуари і текстиль.
На кухні потрібно передбачити максимальну кількість місць для зберігання / Фото pinterest
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- Ще один спосіб зберігання – стінки холодильника зовні. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що на них можна прикріпити полиці на сильних магнітах. Вони дуже стильно виглядають і дозволяють зберігати багато речей (спеції, книги, паперові рушники та різні аксесуари).
Кухня повинна бути місткою, це допоможе підтримувати порядок / Фото pinterest
- Велика сушарка для посуду, яка у багатьох стоїть біля раковини, займає дуже багато місця.
Звільнити місце, але при цьому залишити сушарку поруч з раковиною допоможуть підвісні системи і сушарки, призначені для розташування над мийкою. З них вода буде стікати відразу у стік, тому можна не боятися сильного нальоту,
– резюмувала Вікторія Морозова.
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