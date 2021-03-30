Как организовать хранение на кухне: 5 советов от дизайнера интерьера
Для того чтобы кухня была комфортной и вместительной, необходимо правильно организовать хранение. Это также позволит поддерживать порядок в помещении.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Как грамотно организовать хранение на кухне – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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5 советов по хранению на кухне
- Пустая стена
Наверняка у вас на кухне есть пустая, незадействованная для хранения стена. Если вам некуда разместить вещи, возможно, стоит организовать для них дополнительные места. Например, добавить полки, крючки, пегборд, рейлинги или корзины,
– отметила Морозова.
- Если в кухонном гарнитуре высокие полки, используйте специальные вставки. Они позволят организовать двух- или трехуровневое хранение. Так вы сможете спрятать туда больше предметов.
- Подвесные секции и корзины помогут решить проблему нехватки места в шкафах. По словам дизайнера интерьера, есть модели как для открытых, так и для закрытых полок. В них можно хранить овощи и фрукты, аксессуары и текстиль.
На кухне нужно предусмотреть максимальное количество мест для хранения / Фото pinterest
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- Еще один способ хранения – стенки холодильника снаружи. Дизайнер интерьера уточнила, что на них можно прикрепить полки на сильных магнитах. Они очень стильно выглядят и позволяют хранить много вещей (специи, книги, бумажные полотенца и различные аксессуары).
Кухня должна быть вместительной, это поможет поддерживать порядок / Фото pinterest
- Большая сушилка для посуды, которая у многих стоит возле раковины, занимает очень много места.
Освободить место, но при этом оставить сушилку рядом с раковиной помогут подвесные системы и сушилки, предназначенные для расположения над мойкой. С них вода будет стекать сразу в сток, поэтому можно не бояться сильного налета,
– резюмировала Виктория Морозова.
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