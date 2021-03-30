Для того чтобы кухня была комфортной и вместительной, необходимо правильно организовать хранение. Это также позволит поддерживать порядок в помещении.

Как грамотно организовать хранение на кухне – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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5 советов по хранению на кухне

Пустая стена

Наверняка у вас на кухне есть пустая, незадействованная для хранения стена. Если вам некуда разместить вещи, возможно, стоит организовать для них дополнительные места. Например, добавить полки, крючки, пегборд, рейлинги или корзины,

– отметила Морозова.

Если в кухонном гарнитуре высокие полки, используйте специальные вставки. Они позволят организовать двух- или трехуровневое хранение. Так вы сможете спрятать туда больше предметов. Подвесные секции и корзины помогут решить проблему нехватки места в шкафах. По словам дизайнера интерьера, есть модели как для открытых, так и для закрытых полок. В них можно хранить овощи и фрукты, аксессуары и текстиль.

На кухне нужно предусмотреть максимальное количество мест для хранения / Фото pinterest

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Еще один способ хранения – стенки холодильника снаружи. Дизайнер интерьера уточнила, что на них можно прикрепить полки на сильных магнитах. Они очень стильно выглядят и позволяют хранить много вещей (специи, книги, бумажные полотенца и различные аксессуары).

Кухня должна быть вместительной, это поможет поддерживать порядок / Фото pinterest

Большая сушилка для посуды, которая у многих стоит возле раковины, занимает очень много места.

Освободить место, но при этом оставить сушилку рядом с раковиной помогут подвесные системы и сушилки, предназначенные для расположения над мойкой. С них вода будет стекать сразу в сток, поэтому можно не бояться сильного налета,

– резюмировала Виктория Морозова.