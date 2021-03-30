Як організувати зберігання на кухні: 5 порад від дизайнерки інтер'єру

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Для того щоб кухня була комфортною і місткою, необхідно правильно організувати зберігання. Це також дозволить підтримувати порядок у приміщенні.
Як грамотно організувати зберігання на кухні – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Напевно у вас на кухні є порожня, незадіяна для зберігання стіна. Якщо вам нікуди розмістити речі, можливо, варто організувати для них додаткові місця. Наприклад, додати полиці, гачки, пегборд, рейлінги або кошики,
– зазначила Морозова.
На кухні потрібно передбачити максимальну кількість місць для зберігання / Фото pinterest
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Кухня повинна бути місткою, це допоможе підтримувати порядок / Фото pinterest
Звільнити місце, але при цьому залишити сушарку поруч з раковиною допоможуть підвісні системи і сушарки, призначені для розташування над мийкою. З них вода буде стікати відразу у стік, тому можна не боятися сильного нальоту,
– резюмувала Вікторія Морозова.