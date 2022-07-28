Сьогодні вони працюють над тим, щоб стимулювати людей розпочинати тут свій бізнес та сплачувати податки. Та навіть готові надати фінансову підтримку для швидшої адаптації.

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Міста США, які пропонують фінансовий стимул для переїзду

1. Західна Вірджинія

Західна Вірджинія пропонує програму із залучення віддалених працівників. В рамках ініціативи Ascend WV тим, хто працюватиме із цього міста, надаватимуть 12 тисяч доларів протягом двох років, робоче місце та безкоштовну оренду спорядження для відпочинку на відкритому повітрі.

На сайті програми зазначають, що це – другий набір. У першому взяли участь віддалені працівники зі всього світу, зокрема Європи. Переїжджаючи в США, ви можете познайомитися з ними для швидшої адаптації.

2. Талса, Оклахома

Щоб скористатися програмою TulsaRemote.com, ви повинні мати можливість переїхати в Талсу протягом наступних 12 місяців з моменту подання заявки. Останні приймаються від тих, хто має віддалену роботу на повний робочий день та не виїжджатиме у відрядження за межі Оклахоми.

Відібрані кандидати отримають 10 тисяч доларів та робоче місце у центральному коворкінгу Талси. Серед вимог – вік від 18 років та наявність права працювати у США.

3. Топіка, Канзас

Щоб отримати до 15 тисяч доларів і невеликий додатковий бонус, достатньо орендувати або купити будинок в окрузі Шоні, Канзас. Протягом року після переїзду туди варто працевлаштування в цьому районі або вказати у заявці, що ви працюєте із відповідного штату віддалено. Ознайомитися із всіма правилами пропонують на сайті ініціативи.

4. Північно-західний Арканзас

Ініціатива Life Works Here від влади Північно-Західного Арканзасу пропонує переселенцям 10 тисяч доларів у біткойнах та велосипед, на якому новоприбулі мешканці зможуть дослідити регіон.

Щоб скористатися ініціативою Life Works Here:

вам має виповнитися 24 роки;

у вас повинен бути досвід роботи щонайменше 2 роки;

ви маєте проживати за межами Арканзасу;

у вас має бути робота на повний робочий день;

ви мусите погодитися на переїзд протягом шести місяців після оброблення заявки;

ви мусите отримати право легально працювати у США.

5. Ньютон, Айова

Щоб взяти участь у житловій ініціативі Ньютона, купіть або збудуйте новий будинок у районі Айови. Натомість влада міста надасть вам до 10 000 доларів США. Переселенці повинні розпочати будівництво свого нового будинку на одну родину та повністю завершити будівництво до 2023. Окрім того, місто видасть фінансове заохочення після закриття кредиту.