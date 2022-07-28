Сегодня они работают над тем, чтобы стимулировать людей начинать здесь свой бизнес и платить налоги. И даже готовы предоставить финансовую поддержку для более быстрой адаптации.

Читайте также Монолитно-каркасное жилье с паркингом: девелопер о самом популярном формате новостроек во Львове

Города США, предлагающие финансовый стимул для переезда

1. Западная Вирджиния

Западная Вирджиния предлагает программу по привлечению удаленных работников. В рамках инициативы Ascend WV тем, кто начнет работать из этого города, будут предоставлять 12 тысяч долларов в течение двух лет, рабочее место и бесплатную аренду снаряжения для отдыха на открытом воздухе.

На сайте программы отмечают, что это второй набор. В первом приняли участие отдаленные работники со всего мира, в том числе Европы. Переезжая в США вы можете познакомиться с ними для более быстрой адаптации.

2. Талса, Оклахома

Чтобы воспользоваться программой TulsaRemote.com, вы должны иметь возможность переехать в Талсу в течение следующих 12 месяцев с момента подачи заявки. Последние принимаются от тех, кто имеет удаленную работу на полный рабочий день и не будет уезжать в командировку за пределы Оклахомы.

Отобранные кандидаты получат 10 тысяч долларов и рабочее место в центральном коворкинге Талсы. Среди требований возраст от 18 лет и наличие права работать в США.

3. Топика, Канзас

Чтобы получить до 15 тысяч долларов и небольшой дополнительный бонус достаточно арендовать или купить дом в округе Шони, Канзас. В течение года после переезда следует трудоустройство в этом районе или указать в заявке, что вы работаете из соответствующего штата удаленно. Ознакомиться со всеми правилами предлагают на сайте инициативы.

4. Северо-западный Арканзас

Инициатива Life Works Here от власти Северо-Западного Арканзаса предлагает переселенцам 10 тысяч долларов в биткойнах и велосипед, на котором новоприбывшие жители смогут исследовать регион.

Чтобы воспользоваться инициативой Life Works Here:

вам должно исполниться 24 года;

у вас должен быть опыт работы не менее 2 лет;

вы должны проживать за пределами Арканзаса;

у вас должна быть работа на полный рабочий день;

вы должны согласиться на переезд в течение шести месяцев после обработки заявки;

вы должны получить право легально работать в США.

5. Ньютон, Айова

Чтобы принять участие в жилищной инициативе Ньютона, купите или постройте новый дом в районе Айовы. Власти города предоставит вам до 10 000 долларов США. Переселенцы должны начать строительство своего нового дома на одну семью и завершить строительство к 2023 году. Кроме того, город выдаст финансовое поощрение после закрытия кредита.