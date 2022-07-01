Перелік знищених будівель можна продовжувати, адже щодня під російськими ракетами опиняються усе нові і нові об'єкти. Тож все більше українців цікавляться питанням, як отримати компенсацію за зруйноване житло від держави.

Читайте також Як оформити купівлю нерухомості в період воєнного стану: поради експерта

Як повідомила керівниця юридичної компанії ADER HABER Олександра Федотова, пошкодження фіксуються у декілька етапів.

1 етап – фіксація

Насамперед ДСНС має зафіксувати сам факт руйнування. Зазвичай рятувальники приїжджають на місце за викликом. Після цього складається відповідний протокол.

2 етап – подання заяви про кримінальне правопорушення

Власник майна повинен подати у правоохоронні органи заяву про кримінальне правопорушення, а також повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити кількома способами:

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія;

з використанням мобільного додатка порталу "Дія";

через ЦНАП (центр надання адміністративних послуг);

через нотаріуса.

Подати заяву можна незалежно від місцеперебування особи, яка її подає. Документ вважається отриманим одразу у день надсилання. Особа, яка надала відповідне повідомлення, отримує інформацію про реєстрацію такого повідомлення автоматично через портал Дія. Якщо повідомлення подане онлайн, подавати його офлайн не потрібно. Різниці між офлайн та онлайн повідомленнями немає.

Окрім власника відповідне повідомлення може надати:

замовник будівництва (щодо об’єктів, які не введені в експлуатацію);

інвестор (щодо об’єктів, які не введені в експлуатацію);

члени житлово-будівельних кооперативів (у разі якщо житлове приміщення викуплене, але на нього не оформлене право власності);

балансоутримувачами;

спадкоємцями (правонаступниками) вказаних осіб.

Якщо об’єкт належить кільком співвласникам, то повідомлення подається:

на праві спільної часткової власності (кожна особа має частку у власності):

якщо повідомлення подається через Портал Дія – повідомлення подається кожним співвласником;

якщо повідомлення подається через ЦНАП або нотаріуса – може бути подано спільно;

на праві спільної сумісної власності (зазвичай, власність подружжя) – може бути подане одним зі співвласників.

А от просто прописана у квартирі чи будинку особа, або орендар (якщо він не є балансоутримувачем), звернутися до правоохоронних органів із відповідним запитом – не зможе.

Третій етап – проведення оцінки збитків

Після проведення оцінки збитків, необхідні свідчення слід завантажити до Єдиної бази звітів про оцінку. Виконком має створити комісію та організувати обстеження, яке проводиться із залученням профільного спеціаліста, та за результатами якого має бути складений звіт, що має бути завантажений до Реєстру будівельної діяльності.

Водночас, за погодженням з виконкомом, власник може самостійно замовити обстеження та повідомити виконком про його результати. Однак важливо пам’ятати, що звіт обов’язково має бути завантажений до Реєстру будівельної діяльності.

Варто мати на увазі, що наразі немає закону про відшкодування збитків, тож неможливо спрогнозувати, чи буде такий закон вимагати здійснення оцінки лише суб’єктами оцінки, визначеними виконкомом або військовою адміністрацією. Тому не зайвим буде письмово звернутись до виконкому або військової адміністрації за наданням роз’яснення,

– зазначає Федотова.

Вона додає, що на територіях, де відбувається активна фаза бойових дій, провести оцінку пошкоджень наразі неможливо. Поки що чиновники обіцяють, що оцінка пошкоджень у цих районах буде подаватися після закінчення або скасування на відповідній території воєнного стану.

До цього часу особі має бути надано житло для тимчасового проживання. Проте порядок надання такого житла та черговість все ще не передбачені законодавством.

До теми – атака по багатоповерхівці столиці: дивіться відео



