Експерти зазначають, що через відкладений попит з боку покупців у забудовників все більше фінансових проблем. На тлі панічних настроїв експерти поділилися інформацією щодо того, що відбувається на ринку та як це впливає на вартість "первинки".

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Головні проблеми первинного ринку

Як зауважив віцепрезидент Ліги експертів України Андрій Гусельніков, первинний ринок дуже залежить від девальвації гривні, адже усі контракти підписуються саме в національній грошовій одиниці.

Чим більше знецінюватиметься гривня, тим більше дорожчатиме нерухомість на первинному ринку,

– додає він.

З колегою погоджується президент Спілки фахівців із нерухомого майна України Віктор Несін. Він наголошує, що з первинним ринком ситуація вкрай складна й наразі у сфері існує кілька проблем.

Перша проблема – курс долара. У нас були зустрічі із забудовниками і на питання про ціни вони відповідають: у гривні житло подорожчало, а у доларі – подешевшало. Це пов'язано зі стрибком курсу долара,

– зазначає експерт.

Разом із обвалом гривні різко подорожчали будматеріали. У середньому ріст становить 20 – 30% від довоєнних цін, проте подекуди трапляється збільшення ціни на 50%. Головна причина – дефіцит пального і його подорожчання. Крім того, закрилися підприємства, які перебувають у зоні бойових дій.

Віктор Несін додає, що паралельно в Україні спостерігається брак робочих рук.

Багато людей пішли на війну, і, природно, у забудовників спостерігається величезний дефіцит робочої сили – мулярів, плиточників та інших майстрів,

– зауважив він.

Крім того, у воєнний час майже не залишилося інвесторів, а практично всі забудовники будують саме за їхні гроші, зазначає експертка із продажу нерухомості Катерина Охріменко. Також неясно, чи банки готові кредитувати будівельні компанії. Все це призводить до скорочення персоналу.

Як на це реагують покупці

Наразі покупці очікують на обвал цін. Ситуативні знижки в розмірі 5 – 15% їх не влаштовують, зазначає Катерина Охріменко.

Маса інвесторів, які готові були вкласти гроші, зараз не розуміють, варто це робити чи ні. Швидше вони куплять житло в Європі, і там, до речі, вже зросли ціни. Також подорожчало житло на первинному ринку на заході України, у Львові, наприклад, у 2 рази, тому що там є попит,

– розповідає експертка.

Водночас покупці київської первинки у ступорі. Вони вважають, що забудовники повинні скинути вартість житла 2 рази, проте це неможливо через здорожчення будівництва та відтоку покупців.

Крім того, українці не бажають нести гроші забудовнику. За словами Гусельникова, інвестори підуть туди, де отримують швидкий прибуток

Люди, у яких були гроші, масово покинули країну, а ті, хто кінці з кінцями зводить, їм не до первинного ринку,

– каже Гусельніков.

Чи варто панікувати через недобуди

Андрій Гусельников заспокоює тих, хто вже вклався у квартири еліт- та бізнес-класу. За його словами, забудовники завершать будівництво й такі ЖК будуть здані в експлуатацію.

Щодо економ, особливо тих комплексів, які будувалися на околицях обласних центрів або у їхніх передмістях – з таким житлом будуть великі проблеми,

– додає він.

Керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький додає, що добудують також ті об'єкти, які сьогодні майже готові. Інші, швидше за все, будуть заморожувати.