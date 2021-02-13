Як пандемія змінила інтер'єри квартир і будинків: 6 фактів

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19, яка охопила весь світ, змінила інтер'єри квартир і будинків.

Що саме змінилося – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Після локдауна багато хто змінив погляди на власні інтер'єри. У дизайнерів з'явилися завдання з адаптації будинку до нової реальності,

– зазначила Морозова.

Що змінилося через пандемію

Зручний інтер'єр

За словами Морозової, актуальні інтер'єри-трансформери, які дозволяють щось заховати, пересунути або скласти без особливих зусиль. У трендах – модульні меблі, які адаптуються залежно від потреб.

Розетки

Важливо робити багато розеток, щоб в будь-якій точці будинку можна було працювати за ноутбуком.

Zoom

У квартирі має бути місце для проведення zoom-конференцій. Це може бути стіна або її частина, яка пофарбована в яскравий колір, декорована крутим постером або панно.

Зволожувач повітря

Під час карантину зволожувачі та очищувачі повітря стали особливо затребуваними. Люди, які ними користуються, вже не уявляють побут без них.

Зволожувачі стали обов'язковим елементом інтер'єру​ / Фото elfa93

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Увага до декору

Декор став особливим елементом, який піднімає настрій, створює приємну атмосферу.

Планування

Все частіше в квартирах і будинках продумують місця для роботи і спорту. Це пов'язано з тим, що у зв'язку з обмеженнями під час пандемії COVID-19 люди змушені були організовувати ці зони вдома, а після карантину потреби залишилися.