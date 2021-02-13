Как пандемия изменила интерьеры квартир и домов: 6 фактов
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая охватила весь мир, изменила интерьеры квартир и домов.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Что именно поменялось – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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После локдауна многие пересмотрели взгляды на собственные интерьеры. У дизайнеров появились задачи по адаптации дома к новой реальности,
– отметила Морозова.
Что изменилось из-за пандемии
Удобный интерьер
По словам Морозовой, актуальны интерьеры-трансформеры, которые позволяют что-то спрятать, передвинуть или сложить без особых усилий. В трендах – модульная и адаптируемая мебель.
Розетки
Важно делать много розеток, чтобы в любой точке дома можно было работать за ноутбуком.
Zoom
В квартире должно быть место для проведения zoom-конференций. Это может быть стена или ее часть, которая окрашена в яркий цвет, декорирована крутым постером или панно.
Увлажнитель воздуха
Во время карантина увлажнители и очистители воздуха стали особо востребованными. Люди, которые ими пользуются, уже не представляют быт без них.
Увлажнители стали обязательным элементом интерьера / Фото elfa93
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Внимание к декору
Декор стал особым элементом, который поднимает настроение, создает приятную атмосферу.
Планировка
Все чаще в квартирах и домах продумывают места для работы и спорта. Это связано с тем, что в связи с ограничениями во время пандемии COVID-19 люди вынуждены были организовывать эти зоны дома, а после карантина потребности остались.
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