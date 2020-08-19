Ремонт – найчастіше процес тривалий і продуманий, проте є дрібниці, про які ми часом забуваємо.

Для того щоб ремонт пройшов легко, швидко і з мінімальними незручностями, необхідно звернути увагу на деякі нюанси. Як правильно підготувати квартиру до ремонту, розповідає 24 канал.

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Що потрібно зробити перед ремонтом

Розібрати речі. Оновлення квартири – хороший привід позбутися непотрібного – побутових предметів, одягу, дитячих іграшок тощо. Коробки ж з потрібними речами краще заклеїти щільно скотчем, щоб уберегти одяг від будівельного пилу.

Оновлення квартири – хороший привід позбутися непотрібного – побутових предметів, одягу, дитячих іграшок тощо. Коробки ж з потрібними речами краще заклеїти щільно скотчем, щоб уберегти одяг від будівельного пилу. Звільнити приміщення від меблів . За можливості меблі краще вивезти на дачу або гараж. Якщо такого варіанту немає – її варто заклеїти поліетиленовою плівкою в кілька шарів, щоб в процесі ремонту вона не ушкодилася.

. За можливості меблі краще вивезти на дачу або гараж. Якщо такого варіанту немає – її варто заклеїти поліетиленовою плівкою в кілька шарів, щоб в процесі ремонту вона не ушкодилася. Вимикачі, розетки і міжкімнатні двері краще обклеїти малярським скотчем – це захистить їх від клею, пилу, фарби, подряпин та інших пошкоджень.

– це захистить їх від клею, пилу, фарби, подряпин та інших пошкоджень. Підлогу також слід накрити щільною плівкою і приклеїти її скотчем до плінтусів. Це допоможе вберегти підлогове покриття від інструментів і побутових предметів, використовуваних під час ремонтних робіт.

і приклеїти її скотчем до плінтусів. Це допоможе вберегти підлогове покриття від інструментів і побутових предметів, використовуваних під час ремонтних робіт. Необхідно обмежити поширення пилу по квартирі : між кімнатами повісьте фіранки, а під двері постеліть вологі ганчірки.

: між кімнатами повісьте фіранки, а під двері постеліть вологі ганчірки. У кожній кімнаті стане у нагоді великий щільний сміттєвий мішок. Збирайте його відразу, щоб в кімнатах не залишалися обривки скотча або упаковки.

Підлогу варто накрити плівкою, щоб захистити від подряпин та бруду / Фото pinterest

Під час ремонту рекомендується щодня проводити прибирання у кімнатах і виносити сміття. Це допоможе підтримувати мінімальну чистоту, а по закінченню робіт не доведеться витратити кілька днів на вивезення будівельного сміття.

Пам'ятайте: починати ремонт потрібно лише після того, як буде складено план робіт і необхідних закупівель.

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Оздоблювальні матеріали купуйте із запасом і завжди звіряйте номери партій / Фото roomble

Важливі дрібниці, про які забувають

Зробити виміри приміщення, де планується ремонт. Це дозволить уникнути проблем у вигляді нестачі шпалер або дивана, який не підійшов за габаритами. Монтаж електропроводки. Кількість розеток і їх місце розташування необхідно визначити заздалегідь. Оздоблювальні матеріали краще купувати з запасом – іноді в разі нестачі неможливо знайти такі ж. Купуючи ламінат, настінну і підлогову плитку, фарбу, шпалери – звіряйте номер партії і товару на упаковці. Матеріали в залежності від партії можуть суттєво відрізнятися за якісними характеристиками і відтінкам.

Ремонт квартири – завжди стрес для домочадців, але важливо пам'ятати, що при грамотному підході цей процес не буде здаватися нестерпним, а результат принесе задоволення.